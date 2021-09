Von Denis Schnur

Heidelberg. Fast 18 Monate waren Clubs und Diskotheken geschlossen. Seit Anfang September dürfen Feiernde in Baden-Württemberg wieder in geschlossenen Räumen tanzen – wenn auch unter Auflagen. (So ist die Situation in Heidelberg.) An diesem Wochenende bittet auch erstmals wieder Heidelbergs ältester Club, das Cave 54 in der Krämergasse, zum Tanz. Betreiber Rico Riedmüller erklärt im RNZ-Interview, wie sich das nach so langer Zeit anfühlt und wie er und sein Kollege Werner Lorenz sich vorbereitet haben.

Herr Riedmüller, nach ziemlich genau eineinhalb Jahren darf bei Ihnen im Club wieder getanzt werden. Wie sehr juckt es Ihnen in den Füßen?

Schon ordentlich! Wir freuen uns richtig auf Freitag. Das war für uns ja überhaupt nicht absehbar, dass wir im September wieder öffnen können. Aber seit wir Ende August davon erfahren haben, arbeiten wir auf Hochtouren daran. Also wir haben richtig Bock!

Ohne Einschränkungen geht es jedoch nicht: Beim Einlass gilt die verschärfte 3G-Regel, bei der nur PCR-Tests zugelassen sind. Müssen sich Ihre Gäste auf lange Schlagen beim Einlass einstellen oder wie kontrollieren Sie das?

Wir werden schon draußen kontrollieren, ob die Gäste bei Luca eingeloggt sind und einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis haben. Das sollte nicht viel länger dauern als sonst, die Ausweise muss man ja schon immer zeigen. Außerdem sind es die Leute ja langsam gewohnt, überall den Impfnachweis zu zeigen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass wir am Freitag Schlangen vor dem Laden haben – wir hatten ja schließlich eineinhalb Jahre zu.

Deshalb kommen nun umso mehr Menschen?

Wir haben schon den Eindruck, dass unsere Gäste uns vermissen und sich auf das Wochenende freuen. Wir wurden immer wieder gefragt, wann es endlich wieder losgeht. Und als wir die Wiedereröffnung angekündigt hatten, war das Feedback in den Sozialen Medien ja auch nicht gerade klein. Wir rechnen also schon mit viel Zulauf.

Wer reinkommt, wird im Inneren weitestgehend Normalität erleben. Zwar gilt die Maskenpflicht – jedoch nicht auf der Tanzfläche, an der Bar, an den Sitzplätzen oder wenn man etwas trinkt.

Genau. Die Corona-Verordnung des Landes sieht vier verschiedene Varianten für die Öffnung von Clubs vor. Bei uns gilt Variante Vier: Wir haben die Lüftung verbessert – wer das Cave kennt, weiß, dass das keine kleine Aufgabe war – und zusätzlich Luftreiniger gekauft. Dadurch sind wir nun weitgehend von der Maskenpflicht befreit und können so viele Menschen reinlassen wie vor der Pandemie.

Eigentlich muss man die Maske ja nur am Eingang und auf der Toilette tragen. Könnte man dann nicht gleich ganz drauf verzichten?

Das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Klar kann man darüber diskutieren. Aber für uns ist das auch kein Problem. Die Leute sind es ja eh gewohnt, die Maske ständig aufzuziehen. In Bars ist das doch auch normal: Am Platz zieht man sie aus und für den Gang auf die Toilette wieder an.

In Münster wurden gerade nach einer Party in einem Club, in dem die 2G-Regel galt, über 40 Infektionen gemeldet. Ist Ihnen da nicht doch etwas mulmig?

Nein. Man kann natürlich nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass etwas passiert. Aber wir werden alles tun, um das zu verhindern. Unser komplettes Team ist geimpft und wir werden am Eingang genau darauf achten, dass die Gäste getestet, geimpft oder genesen sind. Früher gab es gefälschte Elternzettel, heute werden vielleicht Leute versuchen, das Handy weiterzugeben oder Nachweise zu fälschen. Aber wir kennen ja die Tricks. Ansonsten bin ich zuversichtlich: In den Altstadtkneipen ist es mittlerweile ja auch wieder so voll wie vor Corona – und da ist es meines Wissens auch nicht zu größeren Ausbrüchen gekommen.

Lange stand auf der Kippe, ob Ihr Club nach dem Dauerlockdown überhaupt nochmal aufmacht. Wie ist die wirtschaftliche Situation gerade?

Im letzten Sommer war es wirklich knapp. Da wussten wir noch nicht, dass wir Corona-Hilfen bekommen werden. Deshalb hatten wir damals unsere Startnext-Kampagne gestartet. Die Unterstützung unserer Gäste und die staatlichen Hilfen haben das Cave dann ganz gut durch die Krise gebracht. Für uns war das ziemlich viel Arbeit – wir sind ja keine Steuerberater – und wir selbst hatten als Geschäftsführer nichts davon. Aber so konnten wir im Cave zumindest ein bisschen was neu machen.