Heidelberg. (jul) Welche Folgen hat die Pandemie für den Einzelnen? Menschen aus Heidelberg kommen zu Wort, die von den Maßnahmen gegen das Virus betroffen sind und uns von ihren Erfahrungen damit berichten. Heute: Carola Noack (61), Inhaberin von "Madame Kuvèl", einem Geschäft für Patisseriebedarf in der Plöck.

Frau Noack, Sie haben Ihr Geschäft Ende Oktober eröffnet, bevor die Pandemie an Fahrt aufnahm. Wie war das für Sie?

Ich habe am 29. Oktober eröffnet, zwei Tage später kam der Shutdown beim Ausschank. Mit dem Espresso an der Theke hatte es sich also fürs Erste erledigt.

Sie betreiben ein Geschäft für Patisseriebedarf. Da denkt man natürlich an die Bedeutung der Vorweihnachtszeit.

Als Geschäft mit Lebensmitteln mussten wir nicht schließen, das ist unser Glück. Geschenke und Desserts habe ich vor Weihnachten verkauft, übrigens aber auch danach. Auch für die Kunden ist das schön, sie sind froh, wenn sie mal wo reingehen, etwas anschauen und gleich mitnehmen können. Wir müssen zwar sparsam haushalten und haben noch nicht den Break-Even-Punkt erreicht, ab dem wir Gewinn erwirtschaften. Aber das ist normal, am Anfang zehrt man immer vom Polster.

Sie haben es also nicht bereut, Ihr Geschäft in so einer schwierigen Zeit eröffnet zu haben?

Überhaupt nicht! Wir können zwar keine Nothilfen beantragen und auch nicht bei den Dankescheinen mitmachen, aber dass uns der Vergleich mit früheren Zeiten fehlt, hat auch etwas für sich. Wir können nicht sagen: Das ist nur halb so viel Umsatz wie sonst, und darüber klagen. Stattdessen freuen wir uns über jeden Kunden. Gemessen an den Umständen bedeutet all das ja auch: Wir dürfen uns entwickeln.