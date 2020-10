Heidelberg. (RNZ/kaf) Am Sonntag, 4. Oktober, findet in Heidelberg von 8 Uhr bis 18.30 Uhr der Gelita Trail Marathon 2020 statt. Die Buslinien 20, 33 und 34 werden an diesem Tag umgeleitet, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilt. So sehen die Umleitungen aus:

Linie 20 und 33

Die Busse der Linie 20 in Fahrtrichtung S-Bahnhof Altstadt sowie der Linie 33 in Richtung Ziegelhausen-Köpfel werden zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr ab der Haltestelle Peterskirche durch den Schlossbergtunnel zur Haltestelle S-Bahnhof Altstadt umgeleitet. Die Linie 33 verkehrt ab dort weiter auf dem regulären Linienweg nach Ziegelhausen. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz werden in dieser Zeit von den Linien 20 und 33 nicht bedient.

In Richtung Hauptbahnhof werden die Busse der Linien 20 und 33 von Betriebsbeginn bis 19 Uhr zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Peterskirche über die Haltestelle Herrenmühle, Steig B, und den Schlossbergtunnel umgeleitet. In diesem Zeitraum werden die Haltestellen Rathaus/Bergbahn sowie Oberer Fauler Pelz nicht bedient.

Linie 34

Die Busse der Linie 34 werden zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stiftsmühle in beiden Fahrtrichtungen ab etwa 9.45 Uhr bis 12.45 Uhr über die B37 umgeleitet. Auf dem Umleitungsweg werden die Haltestellen Alte Brücke, S-Bahnhof Altstadt und S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen bedient. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass und Stift Neuburg entfallen aufgrund der Sportveranstaltung im genannten Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen.