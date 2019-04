Heidelberg. (rnz/mare) Die Buslinie 33 wird von Mittwoch, 3. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. April, jeweils montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr wegen eines Wasserrohrbruchs im Rainweg in Ziegelhausen umgeleitet. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit.

Die Busse fahren ab der Haltestelle Kreuzgrundweg zur Haltestelle Heidebuckelweg der Linie 34 und von dort zurück Richtung Bismarckplatz/Boxberg.

Zwischen den Haltestellen Neckarschule und Köpfel wird montags bis freitags in der Zeit von 5.45 bis 18 Uhr ein Ersatzverkehr mit einem Kleinbus eingerichtet. Dieser fährt alle 30 Minuten auf folgender Strecke: Haltestelle Neckarschule – Peterstaler Straße – L534 – Haltestelle Stiftsmühle – Stiftsweg – Haltestelle Köpfel. An der Haltestelle Neckarschule fährt der Ersatzbus jeweils zur Minute 14 und 44 ab; an der Haltestelle Köpfel zur Minute 21 und 51.

An Samstagen und Sonntagen fahren die Busse der Linie 33 regulär.