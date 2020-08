Heidelberg. (RNZ/mare) In der Heidelberger Altstadt wird der Schlossbergtunnel wegen der Reparatur an der Notrufanlage von Mittwoch bis Donnerstag, 12. bis 13. August, von 20 bis 2 Uhr voll gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinien 31 und 32, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilt.

In Fahrtrichtung Neuenheimer Feld fahren die Busse der Linien 31 und 32 eine Umleitung zwischen den Haltestellen Herrenmühle und Bismarckpatz. Ab der Haltestelle Herrenmühle (Steig B) geht es weiter zur Haltestelle Herrenmühle (Steig C) sowie über Am Hackteufel (B37), Alte Brücke, Marstallstraße (Steig C), Kongresshaus und St. Vincentius-Krankenhaus zur Haltestelle Bismarckplatz. Ab der Haltestelle Bismarckplatz fahren die Busse weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Neuenheimer Feld.