An vielen Orten in Heidelberg, wie hier auf dem Wilhelmsplatz, hat die Bürgerstiftung öffentliche Bürgerregale aufgestellt. Foto: Rothe

Heidelberg. (bik) Die Bürgerstiftung Heidelberg radelt: Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Stiftung in diesem Jahr machen die Veranstalter am Samstag, 21. September, auf ihr offensichtlichstes Projekt in der Stadt aufmerksam, die öffentlichen Bücherregale. Das erste fand im Jahr 2010 seinen Platz in der Neugasse und ist immer gut bestückt und besucht. Inzwischen gibt es diese beliebte Einrichtung in mehreren Stadtteilen.

Die Fahrradrallye für Stifter, Freunde und alle Interessierten beginnt am Samstag um 15.30 Uhr am Regal bei der Tiefburg in Handschuhsheim, führt über die Neugasse in der Altstadt (16 Uhr), den Wilhelmsplatz (Weststadt, 16.30 Uhr) die Turnerstraße (Südstadt, 16.50 Uhr) und das Rohrbacher Rathaus (17.15 Uhr) zum internationalen Bücherregal im Interkulturellen Zentrum auf dem Landfriedgelände in der Bergheimer Straße 147. Dort liest als literarischer Abschluss der für seine Heidelberg-Krimis bekannte Autor Marcus Imbsweiler, und wer am Quiz zu den jeweiligen Regalen teilnimmt, kann bei dieser Veranstaltung einen von drei Buchpreisen erhalten. Die Gewinner werden ausgelost. Wer nicht den ganzen Weg mitradeln will, kann natürlich auch nur einen Teil der Rallye mit dem Rad begleiten.

Die Bücherregale stehen für die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Prof. Switgard Feuerstein, nicht nur für "Austausch statt Wegwerfen". Jedermann kann dort Bücher einstellen, mitnehmen, behalten oder auch wiederbringen. "Sie sind für viele Bürger zu wichtigen Orten der Begegnung, des Gesprächs und des Miteinander geworden." Jetzt wird das einmal offiziell ausprobiert; die Bürgerstiftung lädt Interessierte ein, mit zu den Regalen zu radeln und sich dabei über die unterschiedlichen Erfahrungen auszutauschen - zum Radeln, zu Büchern und zur Bürgerstiftung.

Infos: Mehr Infos zur Bürgerstiftung auf www.buergerstiftung-heidelberg.de