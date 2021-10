Im Rathaus werden von Oberbürgermeister Eckart Würzner die Bürgerplaketten an besonders engagierte Menschen verliehen – coronabedingt in zwei Feierstunden. Foto: Philipp Rothe

Von Werner Popanda

Heidelberg. Eines fiel bei der nun nachgeholten Verleihung der Bürgerplaketten 2020 der Stadt in schönster Regelmäßigkeit auf: Viele der mit dem Heidelberger "Ehrenamtsorden" Ausgezeichneten hoben hervor, wie groß das bürgerschaftliche Engagement im jeweiligen Stadtteil ist. Der eigene Beitrag sei da im Grunde nur ein kleiner Teil. "Ich mach nichts anderes als das, was viele andere auch machen!", sagte Bürgerplakettenempfänger Manfred Riehl aus Handschuhsheim.

Oberbürgermeister Eckart Würzner würdigte die Versammelten als "Botschafter und Symbolträger des Ehrenamts". Das sei das Fundament unserer Gesellschaft: "Ohne diese Strukturen wären wir einfach nicht das, was eine Stadt auszeichnet", so der OB. Gerade jetzt: "Die Corona-Pandemie hat uns allen umso deutlicher gezeigt, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement im Alltag ist." Bürger hätten für ihre Mitmenschen eingekauft, ihnen Essen gebracht, ihren Nachbarn geholfen, Unterstützung organisiert und vieles mehr.

Auch heute wirkt sich Corona natürlich noch aus: Das Stadtoberhaupt musste seine Rede zweimal halten, denn wegen der Pandemie wurde die Verleihungsfeier, die wie immer im Großen Rathaussaal stattfand, in zwei Termine, einmal um 17 und um 19.30 Uhr, gesplittet, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Raum aufhalten.

Die Trägerinnen und Träger der Bürgerplakette 2020, beginnend mit den ausgezeichneten Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen:

> Lilly Edler, Gisela Lasser und Ellen Möller (Altstadt): Durch ihr besonderes Engagement gelang es ihnen zu Beginn der Corona-Pandemie, über 1000 Alltagsmasken zu nähen und damit zunächst vor allem ältere Menschen in der Altstadt zu versorgen. Durch die erbetenen Spenden für die Masken kamen weit über 5000 Euro zusammen, die sie wiederum gemeinnützigen Zwecken zukommen ließen. Neben der zeitaufwendigen Näharbeit kam es bei den Anfragen nach Masken zu wertvollen Gesprächen.

> Michael Falk (Bergheim) setzt sich für das friedliche Zusammenleben aller Religionen und Menschen ein. Er engagiert sich gegen Antisemitismus und für die Sicherheit der Synagoge in Heidelberg. Nach dem Anschlag in Halle vermittelte er den Kontakt zwischen der jüdischen Kultusgemeinde, dem Polizeipräsidium sowie der Landesregierung, sodass sich die Besucher der Synagoge sicherer fühlen konnten. Auch engagierte er sich als Mitglied im Beirat von Menschen mit Behinderungen.

> Ulrike Jessberger (Boxberg) engagiert sich seit vielen Jahren für ihren Stadtteil und dessen Menschen als Mitglied im Stadtteilverein, im Vergabebeirat des Boxberger Stadtteilmanagements und Vorstandsmitglied im Kulturkreis Emmertsgrund-Boxberg. Auch bei der "Tafel" im evangelischen Gemeindezentrum bringt sie sich ein und ist Mentorin für "Shared Reading" im Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund. Zudem ist sie an weiteren Aktivitäten in den Bergstadtteilen beteiligt und seit fast 20 Jahren als Bezirksbeirätin aktiv.

> Barbara Schenk (Emmertsgrund) leistet einen wesentlichen Beitrag für die Erhaltung und Pflege der schönen Landschaft auf dem Emmertsgrund. Sie befreit in eigeninitiative Wald, Spazierwege, Weinberge und Rastbänke von dem dort gedankenlos hinterlassenen Müll und entsorgt diesen sachgerecht. Besonders nach Sonn- und Feiertagen geht sie durch das Gelände und sammelt die Hinterlassenschaften ein, um die Sauberkeit des Stadtteils und dessen Umgebung zu erhalten.

> Wolfgang Bittmann (Handschuhsheim) ist Gründungsmitglied des Vereins Handschuhsheimer Feldkultur und war dort längere Zeit im Vorstand tätig. Er engagiert sich für den Erhalt der Vielfalt des Handschuhsheimer Feldes und begeistert mit seinen Fotografien der dortigen Tier- und Pflanzenwelt. Er veranschaulicht damit deren Schönheit und weist zugleich auf deren Kostbarkeit und Verletzlichkeit hin. Zahlreiche Veranstaltungen von Handschuhsheimer Vereinen hat er mit seinen Bildern mitgestaltet.

> Dr. Steffen Pauly (Handschuhsheim) ist Mitbegründer und Vorsitzender der AG "Handschuhsheim hilft", die verschiedene Angebote in der Unterkunft "Im Weiher" gestaltet. Zum umfangreichen Unterstützungsangebot für Menschen auf der Flucht zählen Behörden- und Arztbesuche, Hilfeleistung rund um die jeweiligen Arbeitsstellen, Sprachförderung, Übersetzungen und Nachhilfe sowie die Gestaltung verschiedener Freizeitangebote. Er führt auch zahlreiche Gespräche und ist Mittler zu lokalen Unternehmen und der Nachbarschaft.

> Manfred Riehl (Handschuhsheim) setzt sich im Bereich des Schützensports besonders für die Jugendarbeit ein und engagiert sich hierfür bis hin auf Landes- und Bundesebene. Mit seinem Verein, der Schützengilde 1954 Heidelberg, bereichert er seit Jahrzehnten vorbildlich die unterschiedlichsten Aktivitäten in Handschuhsheim und beteiligte sich auch beim Stadtteiljubiläum in besonderem Maße. Zudem übte er zahlreiche soziale und ehrenamtliche Aktivitäten innerhalb der Deutschen Polizeigewerkschaft aus.

> Erika Lochner-Eichler und Jürgen Eichler (Kirchheim) engagieren sich seit Jahren in der Heidelberger Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Liga Baden-Württemberg. Sie unterstützen Betroffene darin, einen selbstbestimmten Umgang mit der Krankheit zu erlernen sowie bei der partizipativen Krankheits- und Alltagsbewältigung. Im Rahmen einer eigens dafür eingerichteten Sprechstunde organisieren sie Trainingsgruppen für Betroffene. Im Sprecherratsteam der Heidelberger Rheuma-Liga sind die beiden fest eingebunden.

> Gerhard Schrade (Neuenheim) macht sich unermüdlich und in uneigennütziger Form besonders in seinem Stadtteil Neuenheim verdient und bringt sich als Umwelt- und Naturschützer ein. Er setzt sich mit seinen Tätigkeiten auf verschiedensten Gebieten ein: So sammelt er Flaschen und Unrat im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke und entsorgt diese sachgerecht. Am Neckarufer kümmert er sich um Pflanzen und Tiere und ist auch bei Aktionen des Naturschutzbundes zum Amphibienschutz aktiv. Darüber hinaus engagiert er sich beim "Tafel-Frühstück im Winter".

> Daniela Vogt (Neuenheim) war die Ideengeberin des Projekts zur Sammlung historischer Aufnahmen des Stadtteils Neuenheim und setzte dieses bis zur Veröffentlichung von "Neuenheim im Wandel – Eine Sozialgeschichte in Bildern von 1870 bis 1950" um. Gleichzeitig setzt sie sich seit vielen Jahren für die Belange des Stadtteils ein und ist Mitorganisatorin vieler Aktivitäten. So wurde etwa "Neuenheim swingt" durch ihre Mitwirkung ins Leben gerufen und über viele Jahre von ihr organisiert.

> Doris Seigerschmidt (Pfaffengrund) engagiert sich seit Jahrzehnten sowohl für den TSV 1949 Pfaffengrund als auch für die Pfaffengrunder Karneval Gesellschaft 1954. In beiden Vereinen nahm sie verschiedenste Funktionen wahr, von der Übernahme permanenter Aufgaben bis hin zur Organisation von Sonderprojekten. Noch immer engagiert sie sich und bringt sich in ihren ehrenamtlichen Funktionen als Organisatorin, Koordinatorin, Trainerin, Sportlerin und Entertainerin zum Wohl beider Vereine ein.

> Dorothea Betz (Rohrbach) engagiert sich seit Jahren in vielfältiger Weise in ehrenamtlicher Funktion im Seniorenzentrum Rohrbach. Durch die Übernahme zahlreicher Aufgaben ermöglicht sie wertvolle Angebote des Zentrums, welche ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zugutekommen. So leitet sie eigenverantwortlich den Frauenstammtisch, hilft bei Festen wie dem Sommerfest und ist seit zwölf Jahren als "Oma" in der U3-Kindergruppe tätig.

> Werner Blei (Rohrbach) ist seit über 40 Jahren Mitglied im MGV Liederkranz 1904 Heidelberg Rohrbach. Von Anfang an war er stets tatkräftig bei allen Festivitäten des Vereins im Einsatz und wechselte 1980 in die aktive Mitgliedschaft, wo er bis heute den ersten Tenor gibt. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rohrbach sowie im Stadtteilverein ist er als Mitglied engagiert. Bei der TSG Rohrbach war er Mitbegründer der Volleyball-Abteilung, deren Abteilungsleiter und zeitweise stellvertretender Vorsitzender des Gesamtvereins.

> Gustav Wödl (Rohrbach) übernimmt seit vielen Jahren zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten in Rohrbach, wie Smartphone-Einsteigerkurse für Ältere im Seniorenzentrum Rohrbach und die Pflege der Blumenanlage auf dem Vorplatz des Hasenleiser-Zentrums. Zudem beteiligt er sich regelmäßig an Veranstaltungen des Quartiersmanagements Hasenleiser. Daneben restauriert er Wegweiser- und Gedenksteine im Stadtgebiet und führt Wanderungen zu diesen durch, die er auch mit Erzählungen untermalt.

> Heidi Barth (Schlierbach) engagiert sich seit Jahrzehnten für die Entwicklung Schlierbachs. Dort hat sie in allen Vereinen ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen und prägte auch als Zweite Vorsitzende des Stadtteilvereins das Miteinander und die Verständigung. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für die Reaktivierung des Leinpfades ein und leistet unzählige Stunden Arbeit bei der Pflege der Zugänge zum Fluss. Bis heute übernimmt sie Aufgaben bei traditionellen Veranstaltungen und schreibt regelmäßig Beiträge für die Stadtteilzeitung.

> Johannes Kirsten (Südstadt) engagiert sich seit fast 30 Jahren in der Südstadt. Auch dank ihm konnte das "Südstadtfest" wachsen und den Zusammenhalt im Stadtteil fördern. Für alle technischen Fragen rund um die Durchführung des Festes trägt er die Verantwortung. Darüber hinaus ermöglicht er seit vielen Jahren ehrenamtlich und mit hohem Einsatz Vermietungen im Markushaus. Er hat in der Südstadt Integration nicht nur zwischen den Konfessionen, sondern im gesamten Stadtteil verwirklicht.

> Dr. Regine Buyer (Wieblingen) leitet seit vielen Jahren die Gruppe Heidelberg-Wieblingen des BUND. Der Erhalt des Naturschutzgebietes Unterer Neckar/Altneckar und der Neckarwiese in Wieblingen sind ihr dabei eine Herzensangelegenheit. Sie war wesentlich an der Verwirklichung des Naturlehrpfades beteiligt und lädt regelmäßig zu Exkursionen und Vorträgen ein. Sie engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft Unterer Neckar und als Bezirksbeirätin.

> Ilse Erbe (Wieblingen/Kirchheim) engagiert sich seit 1977 im Heidelberger Carneval Club Blau Weiß 1960. Auch im Vorstand war sie aktiv, ihr Steckenpferd war aber stets die Tanzjugend, die mit ihrer Hilfe zahlreiche sportliche Erfolge errungen hat. Bis heute ist sie in der Tanzsportabteilung aktiv. Auch über die Vereinsgrenzen hinaus engagiert sie sich, wie beim Lebendigen Neckar oder Stadtteilfesten.

> Kuno Hug (Ziegelhausen) engagiert sich seit fast 50 Jahren im Vorstand des MSC Ziegelhausen sowie seit Jahrzehnten beim ADAC Nordbaden. Er organisierte zahlreiche Veranstaltungen in und um Heidelberg, wie die ADAC-Prüfungsfahrt "Schloss Heidelberg" und die ADAC-Rallye "Schloss Heidelberg" für Automobile sowie die Fahrrad-Trial-Weltmeisterschaftsläufe in Heidelberg. Er gründete die Oldtimer-Rallye Nordbaden Classic, die später als "Heidelberg Historic" bekannt wurde. Heute ist er hier noch immer beratend tätig.

Und dies sind die ausgezeichneten Bürgerinnen und Bürger und Gruppen aus gesamtstädtischen Vorschlägen:

> Das Team der Gaststätte Fandango (stellvertretend Jimmy Kneipp) hat in der Corona-Krise kräftig ehrenamtlich angepackt. Es hat in Rohrbach Hilfe angeboten und sich auch in die Initiative "#rohrbachhältzusammen" von Stadtteilverein und Quartiersmanagement eingebracht. Mittagessen wurden nach Hause geliefert, Einkäufe gemacht, Masken genäht und etwa auch Gänge zur Post erledigt.

> Die Heidelberger Tafel e.V. (stellvertretend Manfred Heuser) hat mit ihren ehrenamtlichen Strukturen ein Liefernetzwerk aufgebaut, das Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln versorgt. Die derzeit mehr als 60 Ehrenamtlichen sammeln pro Jahr mehr als 150 Millionen Tonnen Lebensmittel ein, beispielsweise bei Supermärkten und Bäckereien. Diese werden an Bedürftige und an Einrichtungen zur Kinderbetreuung und der Obdachlosenhilfe abgegeben.

> Die Kinderbeauftragten der Stadt Heidelberg (stellvertretend Daniela Micol, Dagmar Trippo und Detlev Bork): Jeweils zwei Beauftragte pro Stadtteil setzen sich ehrenamtlich für die Interessen der Jüngsten ein. Sie sind bei Spielplatz- und Verkehrsbegehungen dabei und nehmen die Umwelt mit den Augen der Kinder wahr. Ihre Leitlinien für einen kinderfreundlichen Verkehr wurden bundesweit als vorbildlich bei städtischen Planungen bekannt.

> Anna-Maria Lindemann ist seit 2014 für den Asylarbeitskreis aktiv, war vier Jahre lang dessen Vorsitzende und engagiert sich in weiteren Bündnissen wie der Seebrücke. Sie ist Mitgründerin des Bündnisses für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt und spielt eine zentrale Rolle in der Unterstützung und Beratung von Geflüchteten, wie auch in der Koordination von zivilgesellschaftlichem Engagement.

> Evein Obulor: Ihr Engagement erstreckt sich auf die Bereiche Menschen auf der Flucht, Integration, politische Bildung, Geschlechtergerechtigkeit und Kunst bis hin zur Studierendenvertretung und -beratung. Sie gründete im Oktober 2016 den Verein "Migration Hub Heidelberg" und war dessen Vorsitzende.

> Rhein-Neckar-Journal Heidelberg (stellvertretend Waltraud Al-Karghuli, Ursula Bappert und Dr. Roger Michelbach): Für die Hörzeitung "Rhein-Neckar-Journal Heidelberg" wählt das ehrenamtliche Team Artikel aus der Rhein-Neckar-Zeitung aus, liest diese vor, zeichnet sie auf und schickt sie an eine zentrale Vervielfältigungsstelle für Blindenhörzeitungen. Dadurch können sich auch blinde und sehbehinderte Menschen am gesellschaftlichen Leben in Heidelberg und in der Umgebung teilhaben.

> Bernhard Scheitler ist seit seiner Jugend bei den Malteser-Hilfsdiensten ehrenamtlich engagiert und seit vielen Jahren deren Stadtbeauftragter für Heidelberg. Neben der Tätigkeit bei klassischen Hilfsdiensten wie Sanitätsdiensten und Erste-Hilfe-Kursen ist er Mitinitiator wertvoller alternativer Aktionen. Dazu zählen die "Besuchshunde für Kranke", der "Herzenswunsch-Krankenwagen", das Weihnachtsessen für Bedürftige sowie die Osteraktion für Obdachlose mit der Idee des Gabenzauns in der Corona-Krise.

> Alexander Walter engagierte sich nahezu 30 Jahre lang im Vorstand der DLRG-Stadtgruppe Heidelberg, davon viele Jahre als Vorsitzender. Hier hat er Meilensteine gesetzt: So ist er für den Aufbau des Wasserrettungsdienstes in Heidelberg verantwortlich und mitverantwortlich für den Neubau des Rettungszentrums Wieblingen. Für Behörden wie die Wasserschutzpolizei war und ist er ein verlässlicher Partner und sowohl für die DLRG Heidelberg als auch für die Bürgerschaft in Sachen Sicherheit im und am Wasser ein Garant.