Heidelberg. (dns) Die Ankaufverhandlungen für Patrick Henry Village zwischen dem Bund und der Stadt laufen noch - und doch soll die Fläche schon langsam mit Leben gefüllt werden. Dazu findet nicht nur das Festival "Metropolink" erneut auf der ehemaligen Kasernenfläche statt, sondern Anfang nächsten Jahres auch das Bürgerfest der Stadt. Die Verwaltung plant, die Feier am 12. Januar auf einem Teil des 97 Hektar großen Geländes zu veranstalten. Das erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner in der Gemeinderatssitzung am gestrigen Donnerstag auf Nachfrage des Grünen-Stadtrates Peter Holschuh.

Das städtische Bürgerfest findet seit 2014 alle zwei Jahre statt, zuletzt im Theater (2014), in den Campbell Barracks in der Südstadt (2016) und in der Bahnstadt (2018), die letzten beiden Male kamen jeweils mehr als 10.000 Gäste. Von 2007 bis 2011 fand das Fest jährlich statt, unter anderem am neuen Feuerwehrgelände, im Zollhofgarten und auf dem Universitätsplatz.

Nicht im Emmertsgrund

"Wir haben die Feste immer in neue Gebiete gelegt, die noch nicht jeder kennt", betonte Würzner am Donnerstag. Und PHV interessiere die Bevölkerung enorm. Deshalb habe man auch den Vorschlag von Stadtrat Holschuh nicht aufgegriffen, die städtische Feier im Emmertsgrund zu veranstalten. "Das waren bisher ja auch keine Stadtteilfeste", so der Oberbürgermeister. Holschuh hätte in der Ausrichtung der Feier jedoch einen Beitrag dazu gesehen, den Vorurteilen, die viele Heidelberger gegenüber dem Emmertsgrund pflegen, entgegenzuwirken. "Aber offenbar besteht bei der Stadtverwaltung kein Interesse an Großveranstaltungen im Emmertsgrund."