Heidelberg. (tt) Rund zwölf Wochen bleiben dem Aktionsbündnis Bergheim-West noch, um für ein Bürgerbegehren gegen die Bebauung des Großen Ochsenkopfs insgesamt 10.000 Unterschriften von Heidelbergern zu sammeln. Ein ambitioniertes Ziel, zumal es wegen einer rechtlich noch offenen Frage derzeit noch keine Unterschriftenlisten gibt. Der Motivation der möglichen Helfer tut das aber keinen Abbruch: Über 50 Interessierte waren am Dienstagabend ins Welthaus gekommen, um sich darüber zu informieren, wie sie das Aktionsbündnis unterstützen können.

Der Gemeinderat hatte am 20. Dezember beschlossen, den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) von der Bergheimer Straße auf den Großen Ochsenkopf zu verlegen. "Damit werden 33.000 Quadratmeter Fläche versiegelt", erklärte Karin Weber vom Aktionsbündnis. Und das, obwohl es bei Flächen in Heidelberg derzeit keine Not gebe: "Allein durch die Konversion stehen 180 Hektar Entwicklungsfläche zur Verfügung", so Weber. Der Große Ochsenkopf sei eine wichtige Fläche für die Kaltluftentstehung und laut städtischem Klimagutachten auch wichtig für die Frischluftversorgung der angrenzenden Wohngebiete. "Durch einen Betriebshof würde zudem der Kaltluftstrom aus dem Neckartal, der Neckartäler, blockiert", sagte Weber. Schon heute sei die bioklimatische Situation im westlichen Bergheim sehr ungünstig.

"Die Wiese ist außerdem sehr artenreich, weil sie jahrzehntelang sich selbst überlassen und nie gedüngt wurde", erklärte Rainer Zawatzky. Seltene Pflanzen und Tiere hätten die Wiese zu ihrem Refugium gemacht. "Sobald man der Natur Raum gibt, entwickelt sie sich auch. Egal, ob die Fläche als Gewerbegebiet ausgewiesen ist oder nicht", sagte Zawatzky. Im Flächennutzungsplan ist der Große Ochsenkopf bislang als Gewerbefläche ausgewiesen. "Wir bekennen uns dazu, dass Heidelberg einen leistungsstarken und modernen Nahverkehr braucht", betonte Weber. Allerdings gebe es aus dem Jahr 2014 eine Planung am heutigen Standort in der Bergheimer Straße, die diese Faktoren ebenfalls berücksichtige.

"Im Bürgerentscheid wollen wir die Heidelberger jetzt fragen, was sie möchten", erklärte Weber. Es geht um die Frage: "Sind Sie dafür, dass die Grünfläche Großer Ochsenkopf erhalten bleibt und dort kein Betriebshof gebaut wird?" Bis 20. März hat das Bündnis Zeit, die 10.000 Unterschriften zu sammeln, dann prüft der Gemeinderat das Anliegen und die Zahl der Unterschriften. Kommt ein Bürgerentscheid zustande, müssten 23.000 Heidelberger die Frage des Bündnisses mit "Ja" beantworten.

"Auf der Unterschriftenliste müssen wir aber erklären, welche Kosten durch den Entscheid ausgelöst werden und welchen Kostendeckungsvorschlag wir dafür machen", erklärte Weber. Man habe zwar schon Kontakt mit dem Rechtsamt, aber noch nicht die entscheidenden Infos. "Wir befürchten, dass die Stadt hier auf Zeit spielt", sagte Weber. Denn schon allein durch die Weihnachtsferien habe man einen Monat verloren.

Um Flyer zu verteilen, Unterschriften zu sammeln und Infostände zu besetzen, sucht das Aktionsbündnis jetzt weitere Mitstreiter. Interessenten können sich per E-Mail an info@klimaschutz-grosser- ochsenkopf.de oder unter der Telefonnummer 0178 / 6587061 melden.