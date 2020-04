Nur beim Bürgeramt Mitte darf man ohne Termin erscheinen – muss dann aber wahrscheinlich warten. Wer keine Maske mitbringt, bekommt am Eingang eine von der Stadt. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Die städtischen Ämter bieten seit Montag wieder ihr gesamtes Leistungsspektrum an und haben für Besucher geöffnet. Die Stadt bittet aus organisatorischen Gründen allerdings um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung, um Wartezeiten zu vermeiden. Publikumsverkehr ohne Anmeldung ist ausschließlich im Bürgeramt Mitte in der Bergheimer Straße möglich.

Aufgrund dieser Umstellung und wegen der vorübergehenden Einschränkung der Serviceangebote in den zurückliegenden Wochen kann es sein, dass die Nachfrage hoch ist und Termine deshalb eventuell nicht zeitnah vergeben werden können, wie die Stadt mitteilt.

Für die persönlichen Besuche hat die Stadt Infektionsschutzmaßnahmen getroffen: So ist unter anderem das Betreten der städtischen Gebäude nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet. Wer selbst keinen hat, erhält von der Stadt am Eingang eine Schutzmaske überreicht.

Die Bürgerämter sind zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch wie folgt zu erreichen:

Altstadt (06221 / 58-13810)

Boxberg/Emmertsgrund (06221 / 58-13850)

Handschuhsheim (06221 / 58-13820)

Kirchheim (06221 / 58-13860)

Neuenheim (06221 / 58-13830)

Pfaffengrund (06221 / 58-13870)

Rohrbach (06221 / 58-13880)

Wieblingen (06221 / 58-13890)

Ziegelhausen/Schlierbach (06221 / 58-13840)

Die Kfz-Zulassungsstelle ist unter 06221 / 58-43700, die Führerscheinstelle unter 06221 / 58-13444 erreichbar.

Bei Fragen zum Zuwanderungsrecht kann man sich per E-Mail an zuwanderung-servicepoint@heidelberg.de beziehungsweise an die bekannten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter wenden.

Kontakte zu weiteren Ämtern vermittelt der Bürgerservice der Stadt montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer: 06221 / 58-10580.

Die Kontaktdaten aller Ämter sind auch auf der städtischen Homepage unter www.heidelberg.de zu finden.

Weitere Auskünfte rund um das Coronavirus gibt es außerdem bei der Informations-Hotline der Stadt unter Telefon: 06221 / 3218212 (montags bis sonntags, 24 Stunden).

Wer die digitalen Service-Angebote der Stadt nutzen möchte, kann das rund um die Uhr von zu Hause aus oder von unterwegs per Smartphone tun: www.heidelberg.de/formulare