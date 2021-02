Heidelberg. (RNZ) Im Süden von Rohrbach entsteht gerade ein neues Wohnquartier. Auf dem Hospital-Gelände, bis vor wenigen Jahren Kasernen-Areal der US-Amerikaner, werden 600 neue Wohnungen gebaut. Herzstück des Quartiers wird der große Park. Doch wie genau soll er aussehen? Was wünschen sich die Anwohner und potenziellen Besucher der Grünfläche? Um diese Fragen zu klären, lädt die Stadt am Dienstag, 2. März, von 18 bis 21 Uhr zur digitalen Bürgerbeteiligung via Zoom ein. Die RNZ beantwortet vorab die wichtigsten Fragen:

Um was geht es konkret? Die Grundideen für das Quartier stehen schon länger, nun geht es in die konkrete Planung. Der wohl spannendste Teil des Areals ist dabei der Park, der mit etwa 7000 Quadratmetern so groß wird wie ein Bundesliga-Fußballfeld. Er soll bereits 2023 fertig werden. Dafür soll ein Landschaftsarchitekturbüro mit den Planungsleistungen beauftragt werden.

Wie läuft die digitale Veranstaltung ab? Sie beginnt mit einem Informationsteil. Im Anschluss können die Teilnehmer in Gruppen diskutieren und Ideen sammeln. Danach gibt es eine Zusammenschau im Plenum sowie einen Ausblick. Auch eine Kinder- und Jugendbeteiligung steht auf der Agenda: Schulen in Rohrbach verteilen dazu Fragebögen an Kinder und Jugendliche. Zudem können Jugendliche ihre Ideen am Donnerstag, 25. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr in einer Videokonferenz äußern. Anmeldungen dafür gehen per E-Mail an lisa.kipphan@heidelberg.de. Alle Anregungen fließen in die Konkretisierung der Aufgabenstellung und somit in die Beauftragung der Planungsbüros ein.

Wie geht es danach weiter? Für den Park ist eine Mehrfachbeauftragung vorgesehen. Drei Planungsbüros entwickeln einen Vorentwurf. Ein städtisches Gremium, dem auch ein Bürgervertreter angehört, beurteilt die Entwürfe und mit dem besten wird dann vertiefend geplant. Dabei soll berücksichtigt werden, dass auf den anderen Freiflächen im Hospital-Areal – dem Karlsruher Platz und Kolbenzeilplatz im Norden sowie dem Freiburger Platz Süden – bereits verschiedene Angebote vorgesehen sind.

Wie kann ich mitmachen? Für die Beteiligungsveranstaltung ist keine Anmeldung nötig. Wer mitmachen möchte, wählt sich einfach pünktlich zum Start bei Zoom ein mit der Meeting-ID: 964.3591.8673 und dem Kenncode: 901860. Man kann sich aber auch per Telefon dazu schalten unter 069 / 71049922.