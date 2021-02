Heidelberg. (jola) Wozu enttäuschte Liebe, eine Mischung aus Cannabis, Amphetaminen und einer Persönlichkeitsstörung nach einer durchzechten Nacht führen kann, zeigte sich am Dienstag vor dem Heidelberger Amtsgericht. Stephanie P. (Name geändert) hat im November 2019 versucht, das Haus ihres Ex-Freunds in Neuenheim anzuzünden. Bis auf eine verkohlte Eingangstür und eine gesprungene Scheibe ist nicht viel passiert – auch weil der Mann das Feuer mit einem Badelatschen schnell löschen konnte. Die 42-jährige Stephanie P. wurde zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt – ausgesetzt zur Bewährung.

2016 lernte Stephanie P. ihren späteren Partner kennen, kurze Zeit danach zog sie bei ihm ein. Im Herbst 2019 will sie dann erfahren haben, dass er sie betrügt. Das Paar trennt sich, er legt ihr nahe, auszuziehen. Er soll ihr auch gesagt haben, er wolle sie bei der Wohnungssuche und darüber hinaus unterstützen. Die 42-Jährige arbeitet zu der Zeit als Putzhilfe und verdient etwa 1000 Euro im Monat.

"Es lief schon länger schlecht", sagte ihr Ex-Partner jetzt vor Gericht. Stephanie P. habe zu viel getrunken und Betäubungsmittel konsumiert. Viel Alkohol, Cannabis und Amphetamin spielten auch in der Nacht vor der Tat eine Rolle. Stephanie P. war in einer Kneipe in der Altstadt, trank, bekam dort Drogen. Sie war mittlerweile bei einem Bekannten in Ziegelhausen untergekommen und fuhr regelmäßig allein in die Stadt, um dort zu trinken. "Er" – ihr Mitbewohner – "mochte das nicht so gerne", erklärte sie. Irgendwann sei ihr in der Kneipe aufgefallen, dass ihr Portemonnaie weg ist. Sie ging gegen 4 oder 5 Uhr morgens – genau wusste sie es nicht mehr – zur Wache am Bismarckplatz, um den Diebstahl anzuzeigen. Dort sahen die Beamten dann die Drogen in ihrer Handtasche.

Als die Polizisten mit ihr fertig waren, setzte sich Stephanie P. in den Bus nach Ziegelhausen, stieg jedoch in Neuenheim aus. "Ich wollte ihn zur Rede stellen", erklärte sie ihre Motivation, warum sie zum Haus ihres Ex-Freundes ging. Sie klingelte, klopfte, aber niemand öffnete ihr die Tür. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa 8 Uhr. Sie sei sicher gewesen, dass ihr Ex-Freund noch da sei, sagte sie, weil sein Auto noch dort gestanden habe und er regelmäßig erst später zur Arbeit gefahren sei.

Beim Gang ums Haus fand Stephanie P. dann Petroleum, mit dem normalerweise die Fackeln im Garten befüllt werden. Ein Feuerzeug hatte sie dabei, vor der Tür lagen Prospekte. "Es waren ein Engel und ein Teufel auf meiner Schulter", sagte sie. Der Teufel gewann, Stephanie P. stopfte die Prospekte in eine Spalte in der Tür, goss das Petroleum darüber und zündete alles an. Dann ging sie davon.

Als die Scheibe in der Tür zersprang, bemerkte ihr Ex-Partner, dass etwas nicht stimmte. Er stand kurz vorher noch unter der Dusche, lief nach unten und entdeckte das Feuer. Mit einem Badelatschen schlug er die Flammen aus und konnte Schlimmeres verhindern. Auf dem Weg zur Arbeit sah er dann Stephanie P. an der Bushaltestelle und alarmierte die Polizei.

Die 42-Jährige wurde kurz darauf festgenommen und verbrachte zwei Wochen in Untersuchungshaft. Mittlerweile hat sie mit dem Alkohol aufgehört und seit der Tat hat sie sich nichts mehr zuschulden kommen lassen. Deswegen wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.