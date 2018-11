Heidelberg-Altstadt. (pol/hö/rl) Zu einem Brand in der Kettengasse 17, direkt neben dem Montpellier-Haus, kam es am späten Mittwochabend. Wie die Polizei meldete, war gegen 20.40 Uhr in einem Laden ein Feuer ausgebrochen.

Durch eine Verbindungstür zog der Rauch über das Treppenhaus in die darüber liegenden Wohnungen. Deren Bewohner verließen das Gebäude rechtzeitig, sodass niemand verletzt wurde.

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Ersten Informationen zufolge war alles halb so wild: Der offenbar relativ kleine Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Heidelberger Berufsfeuerwehr entlüftete anschließend die betroffenden Räume.

Alle Bewohner konnten im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Update: 8. November, 8.06 Uhr