Heidelberg. (dns) Im Pfaffengrund ist es am Freitag gegen 17.15 Uhr zu einem größeren Feuer in einem Wohnhaus gekommen. Die Löscharbeiten dauern noch immer an – und werden vermutlich noch bis in den Abend weitergehen.

Warum die Doppelhaushälfte in der Straße "Im Schaffner" in Brand geriet, ist bislang noch unklar. Der Dachstuhl brannte komplett aus, Personen wurden laut der Polizei nicht verletzt.

Berufsfeuerwehr und Polizei sind jeweils mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Straße in dem Wohngebiet ist weiträumig abgesperrt.