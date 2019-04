Heidelberg. (pri/RNZ/rl) Zu einem Brand in einer Industriehalle in der Dischingerstraße wurde die Feuerwehr am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr alarmiert. Nach Auskunft durch den Betriebsleiter von "Lisi Automotive", brach der Brand bei Bauarbeiten in einer neuen Lagerhalle aus. Die deutlich sichtbare Rauchwolke sorgte für eine Vielzahl von Notrufen, die bei der Feuerwehrleitstelle Heidelberg eingingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Lattung einer Staubwand zwischen einer bestehenden Lagerhalle und dem Neubau einer Lagerhalle bei Flexarbeiten in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer zwar schnell, aber wegen möglichen Glutnestern im Dachbereich soll der Einsatz noch zwei bis drei Stunden andauern. Die Dischingerstraße wurde während des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Es entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

Neben einem Löschzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg waren auch die Abteilungen Pfaffengrund und Wieblingen im Einsatz. Auch der Großlüfter der Berufsfeuerwehr wurde an die Einsatzstelle gebracht.

Update: 14.40 Uhr, Montag, 29. April 2019