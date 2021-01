Stuttgart. (dpa) Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) fordert harte Strafen gegen die verdächtigen Trainer, sollten sich die Vorwürfe der sexualisierten Gewalt im olympischen Boxen in Baden-Württemberg bestätigen. "Sofern juristisch erwiesen ist, dass die Vorwürfe zutreffen, müssen diese Einzelpersonen mit möglichst großer Außenwirkung aus unserem Sport entfernt werden", sagte DBV-Generalsekretär Michael Müller im Interview der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag).

"Und sollte es am Ende zu einer Verurteilung kommen, hoffe ich auf Strafen, die eine absolut abschreckende Wirkung haben. Denn Athletinnen haben – nicht nur im Boxen – das Recht, sich absolut sicher fühlen zu können." Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt in der Sache ein Ermittlungsverfahren.

Ende Oktober hatte der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) mitgeteilt, dass gegen einen Trainer und weitere Personen aus dem Leistungssport der Verdacht sexualisierter Gewalt gegenüber Sportlerinnen vorliege. Die Beschuldigten wurden mit Bekanntwerden der Vorwürfe vorläufig freigestellt.

Update: Mittwoch, 6. Januar 2021, 16.55 Uhr

Anzeige gegen Box-Trainer wegen Verdacht auf sexuelle Übergriffe

Heidelberg. (dpa) Im Verfahren um den Vorwurf der sexuellen Übergriffe durch Boxtrainer in Baden-Württemberg haben die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Heidelberg die Ermittlungen übernommen. Zuvor waren mehrere Strafanzeigen von Boxerinnen im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Stuttgart eingegangen. Nun werde das Verfahren einheitlich durch die Behörde in Heidelberg geführt, wie diese am Dienstag mitteilte.

Das Verfahren richte sich gegen bislang drei Beschuldigte, "denen verschiedene Vorfälle, die zum Teil bis ins Jahr 2012 zurückreichen und durch die eine Vielzahl von Athletinnen betroffen worden sein sollen, zur Last liegen", hieß es weiter. Dies werde nun durch die Staatsanwaltschaft überprüft.

Ende Oktober hatte der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) erstmals mitgeteilt, dass ein Verdacht gegen einen Trainer und weitere Personen aus dem Leistungssport vorliege. Die Beschuldigten wurden laut LSVBW mit Bekanntwerden der Vorwürfe vorläufig freigestellt.