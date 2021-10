Heidelberg. (ani) Über 20 Jahre lang legte Bülent Teztiker alias DJ Boulevard Bou Donnerstag für Donnerstag in der Nachtschicht auf dem Landfried-Gelände auf. Als die Nachtschicht Ende des Jahres 2017 ihre Türen für immer schloss, war auch mit "Strictly Urban Sound" mit Boulevard Bou vorerst Schluss. Doch die damaligen Betreiber der Nachtschicht wollten sich damit nicht zufriedengeben – und belebten die Reihe wieder, der DJ blieb gleich, der Ort änderte sich: "Strictly Urban Sound" wanderte in die Halle 02. Ein Mal im Monat konnte man fortan wieder mit Boulevard Bou feiern, bis die Corona-Pandemie kam. Am 13. März wurden Clubs und Discos geschlossen, wieder das Ende für die Reihe.

Doch selbst der längste Lockdown hatte in diesem Jahr ein Ende – und jetzt kehrt Boulevard Bou zurück in die Halle 02. Die damaligen Veranstalter beleben die Reihe wieder. Die erste "Strictly Urban Sound"-Party wird unter das Motto "Halloween" gestellt und findet am kommenden Samstag, 30. Oktober, in der Bahnstadt statt. Beginn ist um 23 Uhr. Rein kommt nur, wer nachgewiesenermaßen geimpft, genesen oder getestet (3G) ist. Weil es sich um eine Clubveranstaltung handelt, reicht kein einfacher Antigentest. Es muss ein PCR-Test für den Einlass vorgelegt werden. Der Eintritt kostet 15 Euro. Vorverkauf im Internet unter: www.halle02.de.