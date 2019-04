Heidelberg. (RNZ) Im Dezember 2014 wurde Bodo Ramelow zum ersten Ministerpräsidenten Deutschlands der Partei "Die Linke" in Thüringen gewählt - und führt damit auch die erste rot-rot-grüne Landesregierung an. Jetzt kommt Bodo Ramelow nach Heidelberg.

Auf Einladung der Heidelberger Linken spricht er im "Forum am Park", Poststraße 11, am morgigen Mittwoch, 24. April, 18 Uhr, unter dem Motto "Regieren mit Links" über seine Erfahrungen und die bisherigen Erfolge seiner Regierung (Eintritt frei). Die investiert derzeit insbesondere in den sozialen Wohnungsbau sowie in Schulen, Hochschulen und Kindergärten. Zu den Erfolgen zählen das beitragsfreie Kindergartenjahr oder die Einführung eines neuen Schulgesetzes zur Steigerung der Unterrichtsqualität.

Am Ende des Vortrags gibt es die Möglichkeit, mit Ramelow ins Gespräch zu kommen. Es moderiert Stadträtin Sahra Mirow, die auch Spitzenkandidatin der Linken bei der Kommunalwahl ist.