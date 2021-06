Heidelberg. (hob) Heidelberg bleibt ein teures Pflaster und wird immer teurer. In den Jahren 2019 bis 2020 zogen die Verkaufspreise für Grundstücke und damit auch für Wohnungen deutlich an. Aus diesem Grund hat der Gutachterausschuss nun die neuen Bodenrichtwerte im Durchschnitt um knapp 30 Prozent angehoben. Sie wurden am Mittwoch veröffentlicht.

Als Datenbasis für die Bodenrichtwerte, die der Gutachterausschuss alle zwei Jahre und immer im Wechsel zum Grundstücksmarktbericht erhebt, dienen alle Kaufverträge von Heidelberger Grundstücken aus den letzten beiden Jahren. 2019 und 2020 wechselten demnach 3300 Grundstücke den Eigentümer – mit einem Verkaufserlös von rund 1,8 Milliarden Euro.

83 Richtwertzonen gibt es in Heidelberg. In einigen guten und sehr guten Lagen wie zum Beispiel in Neuenheim, in der West- und Südstadt, aber auch in mittleren Lagen in Wieblingen, Schlierbach und Rohrbach, mussten die Richtwerte um 30 Prozent angehoben werden, in sehr günstigen Lagen im Boxberg und im Emmertsgrund beträgt die Steigerung gar gleich bis zu 39 Prozent. Die Preisspanne in Heidelberg ist dabei enorm: Zwischen 310 und 4040 Euro werden in Heidelberg pro Quadratmeter bezahlt.

Die Bodenrichtwerte bilden nicht den künftigen Verkaufspreis ab, sondern dienen Grundstücksverkäufern als Orientierung, wie viel ihr Boden wert ist. Sie spielen auch bei Schenkungen, Scheidungen oder im Erbfall eine Rolle. Die Einteilung nach sehr guten bis sehr günstigen Lagen orientiert sich dabei an den tatsächlich gezahlten Preisen in den letzten beiden Jahren. Individuelle Einschätzungen zu Wohnqualität, Aussicht oder Verkehrsanbindungen spielen keine Rolle. Die Preise für Eigentumswohnungen sind in den letzten Jahren übrigens weniger stark angestiegen. Von 2017/18 bis 2019/20 kletterten sie um rund 18 Prozent in die Höhe.

Info: Eine interaktive Bodenrichtwertkarte gibt es unter www.heidelberg.de/gutachterausschuss.