Heidelberg. (hob) Zu einem schweren Unfall zwischen einem BMW und einer Straßenbahn kam es am Donnerstagabend an der Auffahrt zur Ernst-Walz-Brücke. Nach den Informationen eines Polizeisprechers wollte der Autofahrer gegen 18 Uhr vom Iqbal-Ufer auf die Brücke auffahren, als er zu weit nach links abdriftete, in den Gleisbereich geriet und dort mit einer Straßenbahn kollidierte. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeleitet. Kurz vor 19.15 Uhr wurde die Brücke wieder freigegeben.