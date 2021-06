Heidelberg. (RNZ) Der neue Blitzer auf der Ziegelhäuser Brücke geht am Dienstag, 29. Juni, in Betrieb. Das teilt die Stadt mit.

Damit wird die geltende Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Brücke überwacht. Das dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Seit vergangenem Jahr dürfen nur noch Fahrzeuge mit maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und maximal Tempo 30 die Brücke befahren. Der Blitzer erfasst künftig alle Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen.

Es ist die erste Anlage in Heidelberg, die sowohl die Geschwindigkeit als auch das Gewicht misst. Hierfür wurden im Vorfeld sogenannte Piezo-Sensoren an zwei Stellen in der Fahrbahndecke eingelassen. Diese erfassen die Fahrzeuge mittels Druckmessung. Im Zuge der Maßnahme hat die Stadt Heidelberg auch die Fahrbahndecke an der südlichen Brückenauffahrt und am Bahnübergang in Schlierbach saniert. Die Gesamtkosten für die Anlage liegen bei rund 197.000 Euro, für die Fahrbahnsanierung bei rund 25.000 Euro.

Update: Montag, 28. Juni 2021, 16.18 Uhr

Blitzer auf der Ziegelhäuser Brücke wird installiert

Heidelberg. (RNZ) Auf der Ziegelhäuser Brücke wird bis Ende Juli ein Blitzer installiert. Das teilt die Stadt mit. Damit solle die Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung überwacht werden. Dafür müssen "Piezo-Sensoren" an zwei Stellen in der Fahrbahndecke eingelassen werden, die die Fahrzeuge mittels Druckmessung erfassen.

Vor dem Einbau muss die Fahrbahn ausgebessert werden: Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 15. Juni, und dauern bis Donnerstag, 17. Juni. Danach werden die neuen Sensoren und Kameras verbaut und dann die ganze Anlage geeicht. Sie erfasst künftig alle Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen.

Für die Fahrbahnsanierung vom 15. bis 17. Juni wird die Ziegelhäuser Brücke für den Verkehr gesperrt. Zeitgleich werden die südliche Brückenauffahrt und der Bahnübergang in Schlierbach für nötige Fahrbahnsanierungen gesperrt.

> Der Autoverkehr wird über die L534 umgeleitet. Die Brückensperrung wird großräumig ab Neckargemünd ausgeschildert. Die Zufahrt nach und die Abfahrt aus Schlierbach ist über die Einmündung B37/Maria-Zimmermann-Straße möglich.

> Für die Busse der Linien 33 und 36 werden Umleitungen eingerichtet:

Die Linie 33 wird zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Neckarschule in beiden Richtungen über die Ziegelhäuser Landstraße umgeleitet.

Die Linie 36 wird verkürzt und fährt die Haltestellen S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen, Im Grund und S-Bahnhof Orthopädie nicht an.

Die durch die Umleitungen nicht angefahrenen Haltestellen werden mit einem Ersatzbus ab Heidelberg Bismarckplatz sowie durch Ruftaxen erreicht.

> Für den Fuß- und Radverkehr gibt es keine Einschränkung.