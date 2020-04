Heidelberg. (kaz) Ein Bienenschwarm an einer Schaufensterscheibe sorgte am Samstag auf der Brückenstraße in Heidelberg-Neuenheim für einen Polizeieinsatz.

Der Gehweg wurde gesperrt, Passanten wurden auf die andere Straßenseite geleitet. Ein Imker beruhigte das Bienenvolk mit Rauch. Sitzen Schwärme auf glatten Oberflächen, kann man sie mit einem Spezialbesen sanft in einen Kasten abkehren. Zuerst sollte man allerdings die Königin erwischen, dann folgen die anderen freiwillig.