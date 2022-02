Heidelberg. (ste) In seiner jüngsten Sitzung hat der Bezirksbeirat Weststadt nicht nur über den geplanten neuen öffentlichen Platz auf dem ehemaligen Bauhausgelände diskutiert (die RNZ berichtete), sondern auch über zwei weitere Bau- und Stadtentwicklungsvorhaben.

> Bauprojekt Ecke Hebel-/Römerstraße: Die E & S Immo 3 GmbH will auf dem Grundstück einen Wohnblock mit Gewerbenutzung im Erdgeschoss und einer Kita errichten. Die bestehenden Gebäude aus den 1950er-Jahren sollen abgerissen werden. Die Stadtverwaltung begrüßt das Vorhaben, der Gemeinderat beschloss im Juni 2021, dass dafür ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Der liegt nun vor und wurde im Bezirksbeirat vorgestellt.

Fragen gab es vor allem zur Zahl der Parkplätze in der vorgesehenen Tiefgarage. Denn E & S Immo 3 möchte nur 50 Prozent der eigentlich geforderten Stellplätze schaffen – diese Abweichung ist in diesem Fall laut Landesbauordnung erlaubt. Dafür soll es 128 Fahrradstellplätze geben. Das sorgte für lobende Worte von Burkhard Margies (Grüne), gleichzeitig kam im Gremium die Frage auf, ob mehr Autostellplätze an dieser Stelle nicht die angespannte Parksituation in der Weststadt entspannen könnten. Christoph Czolbe vom Stadtplanungsamt war wegen der Randlage des Areals eher skeptisch. Dennoch soll nach dem Willen des Bezirksbeirats geprüft werden, ob nicht doch eine Quartiersgarage realisiert werden kann – ein entsprechender Antrag von Regina Schmidt (Grüne) wurde mit großer Mehrheit angenommen. Der Entwurf des Bebauungsplans bekam bei einer Enthaltung grünes Licht.

> Entsiegelung der Kurfürstenanlage: Dieser Punkt geht auf einen Antrag der Gemeinderatsfraktion der Grünen zurück. Sie hatte im Mai 2021 eine Prüfung beantragt, in welcher Form die nördliche Fahrspur der Kurfürstenanlage zwischen Römerkreis und Hauptbahnhof verschmälert und der so gewonnene Bereich entsiegelt werden können. Das soll Bergheim als besonders vom Verkehr betroffener Stadtteil entlasten.

Die Stadtverwaltung begrüße diese Idee grundsätzlich, sagte Sonia Hildenbrand vom Stadtplanungsamt in der Sitzung. "Jedoch hätte das Auswirkungen auf andere große Verkehrsachsen in der Stadt." Darum soll sich ein Gutachten für den neuen Verkehrsentwicklungsplan – der bestehende wurde zuletzt 2001 aktualisiert – diesen Achsen widmen, außer der Kurfürstenanlage sind das die Bergheimer Straße und das Neckarufer. "Wenn das Gutachten vorliegt, können wir konkrete Aussagen zu einer Reduzierung der Fahrstreifen in der Kurfürstenanlage machen", so Hildenbrand.

Dass man die Gesamtgestaltung des Areals zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis in den Blick nehmen müsse, darauf wies Vera Glitscher-Bailey ("Bunte Linke") hin. Hier seien die Neuordnung des ehemaligen Stadtwerke-Areals zu berücksichtigen, ebenso die Grünfläche in der Kurfürstenanlage und die Sichtachse zum Schloss.