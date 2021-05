Von Arnd Janssen

Heidelberg. Am Donnerstag befasst sich der Gemeinderat mal wieder mit dem Straßenbahn-Betriebshof – und zwar mit seinem Neubau am Altstandort im Stadtteil Bergheim. Zur Diskussion steht, das Dach des Betriebshofs in etwa sieben oder acht Metern Höhe mit einem Park zu versehen; diesen Vorschlag hatte die SPD-Fraktion im Gemeinderat eingebracht, wo er jüngst im Haupt- und Finanzausschuss eine deutliche Mehrheit fand. Aber wie stehen die Menschen in Bergheim zu dieser Idee? Die RNZ hat sich umgehört – und festgestellt: Von Begeisterung bis hin zu Ablehnung ist so ziemlich jede Meinung vertreten.

Andreas Duve, Erzieher und Anwohner, hält einen begehbaren Park auf dem Dach für eine gute Sache: "Wir gehen auch gerne zur Neckarwiese, aber hier wären wir näher dran. Besonders für meine Kinder wäre das toll." Der 35-Jährige meint auch: "Man müsste es rentnerfreundlich gestalten." Und auch öffentliche Toiletten müsste man dort unterbringen.

Eine ältere Passantin und Anwohnerin ist begeistert von der Vorstellung eines neuen Bürgerparks. "Ich weiß nicht, ob ich noch lebe, wenn er fertig ist. Aber ich würde hochgehen, solange ich noch kann." Was mögliche Belästigungen durch unterhalb des Daches einfahrende Straßenbahnen betrifft, hat sie keine Bedenken: "An den Lärm kann man sich gewöhnen". Mehr als nur hindurchfahrende Bahnen zu sehen, kann sich auch Shiya Safan, Verkäuferin im "Shan Exotic Store" an der Karl-Metz-Straße vorstellen: "Es ist besser, als immer die Straßenbahnen zu sehen".

Auch eine Belebung des Geschäftes aufgrund von mehr Laufkundschaft wäre für sie denkbar. Schon überzeugt ist Mamadou Jadiallo. Der gelernte Anlagenmechaniker wohnt seit drei Jahren in Bergheim-West. "Ein Park? Das fände ich toll. Die Höhe fände ich auch okay", freut sich Jadiallo. Sicherheitsbedenken hat der 21-Jährige keine: "Das ist ein ziemlich ruhiger Stadtteil."

Etwas skeptischer äußert sich die Studentin Julia Baum. Die 22-jährige Bergheimerin geht häufiger zur Ochsenkopfwiese, würde sich aber über Alternativen im Westen des Stadtteils freuen, der ihrer Ansicht nach im Gegensatz zum schickeren, zentraler gelegenen Ostteil vernachlässigt wird. "Die Idee ist interessant, aber ich stelle es mir nicht so machbar vor, dass die Bahnen untendrunter sind."

Einige Befragte äußern noch stärkere Bedenken. "Ganz ehrlich? Ich finde es unnötig, das Geld dafür rauszuschmeißen", echauffiert sich eine Angestellte der "Total-Tankstelle" am Czernyring. "Irgendwann nach 20 Jahren werden die Dächer undicht oder fallen auseinander, und alles wird wieder aufgerissen", befürchtet sie. Ihre Kollegin pflichtet ihr bei: "Das steht in keinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis." Stattdessen wünscht sie sich angesichts der beengten Verhältnisse in Bergheim-West mehr Parkplätze.

Eine Spaziergängerin, die von ihrem Sohn auf einem Tretroller begleitet wird, sieht keine Notwendigkeit für einen Park: "Wir haben genügend Spielplätze. Für die Kinder wäre es ohnehin schwierig, auf das Dach zu kommen", so die Frau, die im Bereich Ecke Czernyring / Alte Eppelheimer Straße wohnt.

Angehörige des benachbarten Kreativzentrums Dezernat 16 haben derweil andere Sorgen als einen Park auf dem Dach. "Der wäre mir egal. Wichtiger ist, was mit der Emil-Maier-Straße passiert", meint Katharina Wodajo. Die 33-jährige Betreiberin des Café Leitstelle im Erdgeschoss des Dezernat 16 befürchtet, dass der Ausbau des Betriebshofs die Straßengrenze überschreiten und somit auch das Dezernat 16 und ihr Café bedrohen könnte. Wodajo würde die ursprüngliche Planungsvariante bevorzugen, die einen kleinen Park an der Westseite des Betriebshofs entlang der Emil-Maier-Straße vorsieht, und glaubt, dass sie damit die Meinung der meisten Dezernat 16-Mitarbeiter vertritt.

"Es geht um eine Jahrhundertchance" - Initiative bekräftigt Kritik an den Plänen für Bergheim

Das Gebäude sei ein "Klotz", das die Entwicklung des Stadtteils verhindere: Die Initiative "Bürger*innen für Bergheim" wandte sich Anfang April mit einem offenen Brief gegen die Pläne für den Neubau des Straßenbahn-Betriebshofs in Bergheim. Nun hat die Initiative abermals auf ihre Bedenken hingewiesen. "Nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14. April wurde klar, dass ein Umdenken noch nicht absehbar ist", schreibt sie in einer Mitteilung. Dabei handele es sich bei der an diesem Donnerstag anstehenden Sitzung im Heidelberger Gemeinderat um eine "Entscheidung von historischem Ausmaß".

In jener Sitzung stimmte eine Mehrheit der Ausschussmitglieder für den Verbleib des Betriebshofs am Altstandort in Bergheim; das Dach allerdings solle mit einem begehbaren Park versehen sein. "Die Anregungen unseres offenen Briefes wurden leider nicht aufgegriffen", bedauert die Initiative. Wenn hier nicht umgedacht und um die beste Lösung gerungen werde, verspiele man eine Jahrhundertchance für die Stadtentwicklung in Heidelberg, mahnt sie.

Die Planung ignoriere das grundsätzliche städtebauliche Konzept des Stadtteilrahmenplans 1997 für Bergheim-West, welches in Bergheim-Ost bereits sichtbar erfolgreich umgesetzt werde, bemängelt die Initiative. Es fehlten hochwertige Grün- und Freiflächen, gleiches gelte für bezahlbaren Wohnraum. "Die Anforderungen an einen zukunftsfähigen ÖPNV auf Basis des Verkehrswendekonzeptes von 2018 und aktueller Entwicklungen sind nicht berücksichtigt", sagt der Architekt Dirk Rulffes, der in Neuenheim ein Büro für Bauprojekte betreibt und den offenen Brief mit initiiert hatte. Diesen unterzeichneten unter anderen die Direktorin der Volkshochschule, Silke Reck, der Unternehmer Hans-Jörg Kraus, Altstadtrat Christian Weiss und der Kurator des "Metropolink"-Festivals, Pascal Baumgärtner.

Der Architekt Thorsten Erl ergänzt: "Wir brauchen einen Park, der diese Bezeichnung wirklich verdient und darüber hinaus als wirkungsvolle Maßnahme der Hitzeinsel Bergheim entgegenwirkt." Ein "sehr teures begehbares Dach" führe nicht zur gewünschten Aufwertung Bergheim-Wests. Die Initiative stehe weiterhin zum konstruktiven Austausch bereit, hob sie hervor.