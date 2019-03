Heidelberg. (tt) Noch während der Bauzeit hat der Betreiber des neuen Vier-Sterne-Hotels im ehemaligen Fernmeldeamt in der Sofienstraße unweit des Bismarckplatzes gewechselt: Statt des Hotels "The Core" der Heidelberger "Academy Group" übernimmt die Heilbronner "Plaza Group" das Gebäude mit 167 Zimmern und will es zu einem Vier-Sterne-Superior-Haus ausbauen. Die Eröffnung ist für den März 2020 geplant.

Wie die "Academy Group", die in Heidelberg den Bayrischen Hof und das Hotel Denner betreibt, mitteilte, habe man sich aus wirtschaftlichen Differenzen mit dem Vermieter aus dem Projekt zurückgezogen. "Wir konnten uns in wesentlichen wirtschaftlichen Belangen nicht mit dem Vermieter einigen, da die Forderungen für uns nicht mehr in einem wirtschaftlich gesunden Verhältnis zum prognostizierten Erlös gestanden hätten", erklärte Dieter Hölle, Geschäftsführer der "Academy Group". Nach langen Verhandlungen habe man sich daher entschieden, das Projekt nicht weiter zu verfolgen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen langfristigen Pachtvertrag mit dem Eigentümer unterschreiben konnten. Das Plaza Premium Hotel Heidelberg wird der Startschuss unserer neuen eigenen Premium-Marke sein und das Portfolio der Plaza Hotelgroup auf 40 Hotels erhöhen", erläutert Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der "Plaza Hotel Group" aus Heilbronn. Highlight des Hotels ist die Rooftop-Bar mit Restaurant in 24 Metern Höhe mit Blick auf das Heidelberger Schloss.

Die Zimmer des neuen "Plaza Hotel Heidelberg" werden in verschiedenen Kategorien und Größen ausgebaut. Entstehen werden auch neun Suiten. Für die Ausgestaltung der Zimmer schreibt das Unternehmen, das an 38 Standorten in Deutschland, Österreich, Tschechien und den Niederlanden gehobene Mittelklasse- und Businesshotels - zum Teil unter der Marke "Best Western" - betreibt, einen Design-Wettbewerb aus. 2002 legte das Unternehmenspaar Yonca und Ihsan Yalaz den Grundstein für die Gruppe, die in den nächsten fünf Jahren zwölf neue Hotels eröffnen will.