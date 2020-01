„Fleisch ist Mord“ steht an der Hauptstraßenfassade des „Roten Ochsen“, in dem es aber auch vegetarische Gerichte gibt. Foto: pr

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Altstadt-Wirt Philipp Spengel ist richtig sauer: Im letzten Jahr – zum 180. Jubiläum als Familienbetrieb und nach Ende der langen Bauarbeiten in der Hauptstraße – ließ er die blutrote Fassade des "Roten Ochsen" am Karlsplatz neu streichen, aber seit Mittwochnacht ist sie beschmiert. Hier waren aber wohl Veganismus-Aktivisten und keine Graffiti-"Künstler" am Werk. Denn an der Fassade steht "Fleisch ist Mord", "Go vegan" (Werde Veganer) und – Achtung Wortspiel – "Toter Ochse". Spengel hält das, ganz unvegan, für eine "Sauerei, so geht das doch nicht. Kein Metzger würde ein Vegetarierlokal beschmieren". Der "Rote Ochse" ist für seine deftig-deutsche Küche bekannt. Die letzten vier Wochen waren Betriebsferien, am Montag startet Spengel mit der traditionellen Schlachtfestwoche ins neue Jahr: "Vielleicht haben die Graffiti ja damit etwas zu tun."

Immerhin wurde auch schon Anzeige erstattet – wenn auch nicht von Spengel selbst, denn er war zur Tatzeit im Urlaub. Ein Passant hatte die Schmierereien am nächsten Morgen bemerkt und die Polizei gerufen. Spengel sagt, er habe an sich nichts gegen Graffiti, zumal er selbst an der Rückseite seines Hauses, in der Heiliggeiststraße, öfters damit zu kämpfen hat. In dieser dunklen und eher unbelebten Seitenstraße tobten sich immer wieder Menschen mit Spraydosen oder Filzstiften aus.

In der nächsten Woche will Spengel die Fassade wieder neu streichen lassen – von seinem Maler und nicht vom städtischen Anti-Graffiti-Dienst: "Da passt oft die Farbe nicht und die muss bei der Hauptstraßenfassade schon stimmen." Beim Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung beseitigt ein Zwei-Mann-Team die Schmierereien im Stadtgebiet (Telefon: 06221 / 58-29999). 2015 erhielten sie 503, im Folgejahr 485 und 2017 schließlich 587 Aufträge. Ab 2018 wurde die Zählung umgestellt: Alle illegalen Graffiti, die in einem räumlichen Zusammenhang stehen, sind seither in einem Auftrag zusammengefasst. Die Zahlen sind also nicht vergleichbar. Für das Jahr 2018 wurden 280 und bis Anfang Dezember 2019.218 Aufträge erteilt. Die Kosten für die Graffiti-Beseitigung teilen sich Stadt und Hauseigentümer; pro Jahr sind 150.000 Euro im städtischen Haushalt eingestellt.

Nach Einschätzung von Stadt und Polizei sind die Schmierereien in den letzten Jahren eher auf dem Rückzug: "Das ist nicht mehr mit der Situation vor 20 Jahren vergleichbar. Ich vermute mal, dass das an einer anderen Subkultur der Jugendlichen liegt, die nicht mehr viel fürs Sprayen übrig hat", so ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage. Im Rathaus meint man, dass nur noch selten die Schmuckfassaden in der Altstadt besprüht werden, das Problem habe sich eher an den Stadtrand verlagert. Entschärft worden sei die Lage auch durch neun legale Graffiti-Flächen im Stadtgebiet und durch die Anerkennung von Graffiti als Kunst. In der Folge sei, so ein Stadtsprecher, "der Ehrgeiz bei einigen Akteuren gestiegen, ihre Arbeiten nicht mehr unerkannt und illegal zu produzieren".