Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Die Stadt wächst und der Wohnraum ist knapp. Neu gebaut wurde in letzter Zeit vor allem in der Bahnstadt und auf den Konversionsflächen in der Südstadt. Dass es aber auch in alten Stadtteilen wie Bergheim durchaus noch Lücken gibt, die bebaut werden könnten, zeigten die Grünen am Freitag: Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Stadtrat Manuel Steinbrenner luden zu einer Baulückentour durch Bergheim mit Architekt und Stadtplaner Thorsten Erl ein.

Innenentwicklung vor Erschließung neuer Baugebiete im Außenbereich - das ist der ökologische Grundsatz der Grünen. "Man denkt, Heidelberg ist schon voll, dabei gibt es innerhalb der Stadt noch viel Potenzial, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen", meinte Steinbrenner dazu. Möglich wird dies durch Nachverdichtung, etwa durch Aufstockung bestehender Gebäude oder durch Bebauung von Freiflächen.

Auf dem Landfried-Gelände gibt es eine solche Freifläche, die derzeit als Parkplatz genutzt wird - genügend Platz, um einen neuen Stadtraum zu bauen, meinte Erl. Direkt dahinter stehen zwei Hallen, in denen sich neben Gastronomie auch die Bowlingbahn "Firebowl" befindet.

Eingeschossige Gebäude wie diese klassifizierte Erl als "untergenutzte Grundstücke". Beim unbebauten Gelände rund um die Aral-Tankstelle in der Bergheimer Straße schätzte Erl, dass man hier 20 bis 30 weitere Familien unterbringen könnte.

In der Nachverdichtung sehen die Grünen viele Vorteile: "Es ist eine Chance, relativ kostengünstig zu bauen, weil die gesamte Infrastrukturerschließung schon da ist", erklärte Theresia Bauer. "Durch die dichte Bebauung ist zudem eine Stadt der kurzen Wege möglich, in der alle wesentlichen Angebote des täglichen Bedarfs zu Fuß erreichbar sind", wies Steinbrenner auch auf den ökologischen Aspekt hin.

Weiter ging es zum Gelände der Autowerkstatt "Pitstop", das ebenfalls nur eingeschossig bebaut wurde. Auch das Nachbargrundstück bietet noch Platz, da hier in den Hinterhof hinein gebaut wurde. "So eine Lücke schreit mich förmlich an: Mach was mit mir!", schmunzelte Erl, der hier durchaus Potenzial für ein Mehrfamilienhaus sieht.

In der Praxis könnte die Umsetzung allerdings kompliziert werden, wie Steinbrenner zu bedenken gab: Der Hof des Nachbargrundstücks dient als Einfahrt zur Werkstatt. Eine Erweiterung in die Höhe sei allerdings denkbar. Man wolle bei der Nachverdichtung auch keine bestehenden Gewerbe vertreiben, sondern diese in neue Wohnkonzepte integrieren, betonte Erl mehrfach.

Bei der Tour ging es vor allem darum, den Blick für Lücken im Stadtgebiet zu schärfen, mögliche Perspektiven aufzuzeigen und den Dialog anzuregen - ohne Anwohner und Eigentümer unter Druck zu setzen. Zudem muss auch erst einmal geprüft werden, wo und ob eine Nachverdichtung überhaupt sinnvoll ist. Diskussionen gab es etwa um die Baulücke neben dem Restaurant "Merlin", Ecke Bergheimer- und Römerstraße: Einerseits böte ein Neubau hier einen Lärmschutz vor der viel befahrenen Römerstraße, andererseits entsteht durch die Lücke ein lichtdurchfluteter Innenhof mit einer kleinen Grünanlage. "Man muss ja auch nicht jede Baulücke schließen", meinte ein Teilnehmer mit Blick auf den rosa blühenden Baum und die vielen Balkone des Hauses. Das sah auch Steinbrenner so: "Wir müssen uns damit beschäftigen, wie es in Stadtteilen möglich ist, nachzuverdichten, ohne dass die Qualität der Umgebung leidet, sondern vielleicht sogar eine Aufwertung erfährt."