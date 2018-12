Heidelberg. (pr/pol/mün) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus der Linie 35 und einem 3er BMW kam es am Freitagmorgen in der Bergheimer Straße. Der Fahrer wollte eines BMW in Höhe der Kirchstraße gegen 7.40 Uhr wenden, berichtet die Polizei.

Er kollidierte dabei mit einem in gleicher Richtung fahrenden Linienbus der RNV, der im Schienenbereich in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch die Vollbremsung, wurden zwei 12 und 13 Jahre alte Schülerinnen im Bus verletzt. Sowohl der 46-jährige BMW-Fahrer als auch der 53-jährige Busfahrer blieben unverletzt.

Durch die Fahrwegsversperrung bis gegen 8.15 Uhr mussten die Linien 5, 21 und 26 umgeleitet werden. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

Die Bergheimer Straße war in Richtung Innenstadt gesperrt.Es kam deshalb im Frühverkehr zu erheblichen Verkehrshinderungen rund um die Bergheimer Straße, Mittermaierstraße und den Czernyring, sowie aus Richtung Berliner Straße.

Der Verkehr wurde zunächst über die Mittermaierstraße, später über die Kirchstraße umgeleitet.

Update: 14. Dezember 2018, 13 Uhr