Heidelberg. (pr) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus der Linie 35 und einem 3er BMW kam es am Freitagmorgen in der Bergheimer Straße. Nach ersten Informationen wollte der Fahrer eines BMW in Höhe der Kirchstraße wenden, er kollidierte dabei mit einem in gleicher Richtung fahrenden Linienbus der RNV, der im Schienenbereich in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch die Vollbremsung, wurden nach ersten Informationen zwei Kinder im Bus verletzt. Die beiden Insassen im BMW (Mann und Frau) wurden offenbar bei dem Unfall nicht verletzt. Durch die Fahrwegsversperrung mussten die Linien 5, 21 und 26 umgeleitet werden. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Die Bergheimer Straße war in Richtung Innenstadt gesperrt. Es kam im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.