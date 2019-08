Heidelberg. (pol/rl) Kopfverletzungen erlitt ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer nach dem Zusammenstoße mit einer Fußgängerin am Donnerstagabend. Der Mann war mit dem Elektroroller auf dem Fahrradweg der Kurfürsten-Anlage in Richtung Adenauerplatz unterwegs. Allerdings laut Polizeibericht entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung. An der Fußgänger-Ampel in Höhe der Stadtbücherei wollte eine 43-jährige Fußgängerin bei Grün die Fahrbahn überqueren. Hier prallten die beiden zusammen.

Der 25-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, erlitt dabei Kopfverletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fußgängerin zog sich Verletzungen in Form von Prellungen an Armen und Beinen zu, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Gegen den 25-jährigen Roller-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen Benutzung des Radwegs entgegen der Fahrtrichtung.