Heidelberg-Bergheim. (sle) Nachbarschafts-Tauschbörsen, Angebote für ältere Menschen oder Schaufenster, die über Entwicklungen im Stadtviertel informieren - Projekte wie diese könnten in den kommenden Jahren im westlichen Bergheim angestoßen werden. 2019 wird die Stadt Heidelberg ein Quartiersmanagement für das Stadtviertel "Bergheim-West" einrichten. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Dezember einstimmig beschlossen. Damit soll das Viertel als lebenswerter Wohn- und Arbeitsstandort erhalten und aufgewertet werden. Das Quartiersmanagement soll die nachbarschaftliche Selbstorganisation stärken und zur Lösung sozialer und räumlicher Problemlagen beitragen.

Im ersten Quartal soll die Ausschreibung für die Trägerschaft erfolgen, voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte könnte das Quartiersmanagement dann seine Arbeit aufnehmen. Zusätzlich wird bei der Stadt eine Teilzeitstelle geschaffen. Die Gesamtkosten betragen für die kommenden fünf Jahre insgesamt rund 770.000 Euro.

Das Quartiersmanagement wird sich hauptsächlich um den Bereich zwischen Gneisenaustraße und Karl-Metz-Straße kümmern: Hier soll es Angebote schaffen und den Aufbau neuer Netzwerke und Projekte unterstützen. In den Bereichen westlich der Gneisenaustraße bis zur Neckarspitze sowie östlich der Mittermaierstraße geht es hingegen darum, vorhandene Strukturen der Selbstorganisation zu unterstützen.

Dabei soll sich das Quartiersmanagement vorwiegend um die Bereiche "Nachbarschaften und Interkultur", "Gesundheit und Armut" sowie "Stadtentwicklung, Städtebau, Mobilität und Verkehr" kümmern. Das geht aus dem Konzept für das Quartiersmanagement hervor, das die "Agentur für kooperative Stadtentwicklung Burgdorff Stadt" in diesem Jahr entwickelt hat. Die Bewohner sowie weitere Akteure aus dem Stadtviertel wurden intensiv beteiligt, etwa bei Begehungen, im Rahmen von Workshops sowie durch Befragungen im Stadtviertel. Zudem war ein Infomobil im Quartier unterwegs, um die Ideen und Anregungen Bürger zu sammeln.

Räumlich könnte das Quartiersmanagement westlich der Mittermaierstraße eingerichtet werden, etwa in einem leer stehenden Ladenlokal. Denkbar ist auch eine Ergänzung durch ein mobiles Quartiersbüro, das nach Bedarf an verschiedenen Orten aufgestellt wird. Begleitet werden soll die Arbeit von den sogenannten "Kritischen Freunden", die sich aus Akteuren aus dem Quartier zusammensetzt, sowie von einem Nachbarschaftsbeirat. Dieser entscheidet auch über den Nachbarschaftsfonds, welcher kleinere Projekte finanziert.