Heidelberg. (pol/rl) Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Skoda-Fahrers kam am Samstagmorgen einiges zusammen. Als die Beamten den jungen Fahrer gegen 6 Uhr auf der Bergheimer Straße kontrollierten, fiel ihnen bereits auf, dass der 19-Jährige nach Alkohol roch. Bei einer folgenden Drogenkontrolle stellten sie dann noch fest, dass er noch andere Drogen genommen hatte. Einen Führerschein besaß er nicht und auch der Skoda gehörte ihm nicht. Diesen hatte er offenbar in der Nacht in Neuenheim gestohlen.

Wie sich später herausstellte, hatte die Fahrzeughalterin den Schüssel zum Wagen - wahrscheinlich am Freitagabend - verloren. Der 19-Jährige hatte ihn und das passende Auto zusammengebracht und war losgefahren. Doch die Spritztour mit dem "geliehenen" Wagen blieb es nicht: Bei der Kontrolle stellten die Beamten an dem Skoda frische Unfallschäden fest, sodass davon auszugehen ist, dass der 19-Jährige für eine oder mehrere Unfallfluchten in den Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim verantwortlich ist. Bislang seien der Polizei allerdings noch keine entsprechenden Unfälle gemeldet worden, hieß es.

Zeugen oder Geschädigte sollten sich diesbezüglich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/991700 melden.