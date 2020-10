Das alteingesessene "Cave 54" in der Krämergasse. Foto: Alex

Heidelberg. (RNZ) Er ist einer der ältesten und berühmtesten Jazzclubs Deutschlands – und steht jetzt vor dem Aus: der Club "Cave54" in der Heidelberger Altstadt. Wegen der Corona-Krise musste das Cave lange schließen. Deshalb will der "Rotary E-Club Distrikt 1860" gemeinsam mit dem "Rotaract Club Heidelberg-International" nun helfen. Mit einem Livestream-Konzert direkt aus dem Cave rufen sie zu Spenden auf. Das Konzert am Sonntag, 18. Oktober, um 18 Uhr, wird live auf Facebook unter www.face book.com/cave54heidelberg gezeigt. Es spielen Jazzmusiker, die sich durch die Cave-Jamsessions kennen.

Spendenkonto: Kontoinhaber: Rotary E-Club Distrikt 1860, IBAN: DE39.5089.0000. 0067.8960 09, Zweck: Safe The Cave