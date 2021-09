Heidelberg. (ths) Das diffuse intrinsische Ponsgliom (DIPG) ist ein bösartiger Gehirntumor, der besonders im Kindesalter auftritt. Die meisten Kinder sterben wenige Monate nach der Diagnose. Eine Heilung gibt es nicht. Die 2014 gegründete Stiftung für Innovative Medizin mit einem interdisziplinären Team aus Ärzten, Naturwissenschaftlern und betroffenen Familien möchte das ändern. "DIPG Fighter – Gemeinsam gegen Kindliche Hirntumore" heißt das Hauptprojekt der Stiftung. Mit einer eigenen Forschungsgruppe arbeitet die Stiftung an neuen Therapieoptionen.

Am Samstag, 11. September, kommt die "Fundación Real Madrid Clinics" nach Heidelberg, um die "DIPG Fighter" mit einer Spendenaktion zu unterstützen. Organisiert von Marlon David Withalm, einem Trainer der Fußballschule von Real Madrid, wird für den guten Zweck gekickt. Neben E- und D-Jugendspielen findet ein Benefizspiel zwischen der Fundación Real Madrid und dem gastgebenden FT Kirchheim statt. Die Kirchheimer treten mit ihrer A-Jugend an, die Königlichen mit einer Auswahl an Talenten aus drei Camps zwischen 14 und 16 Jahren. Beginn ist um 11 Uhr in der Pleikartsförster Straße 95.

Für musikalische und sportliche Unterhaltung sorgt die Fitness-Kette FitX. "Wir hoffen, den Kindern, die von diesem Tumor betroffen sind, mit der Spende einen großen Funken Hoffnung zu schenken", erklärt Withalm.

Info: Spenden sind auch möglich unter https://kurzelinks.de/xkos