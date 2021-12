Von Maria Stumpf

Heidelberg. Der Penta-Park, die Grünfläche zwischen Neckar und Vangerowstraße neben dem "Marriott Hotel", bleibt erhalten, außerdem wird die Grünpflege des Areals intensiviert. Das will sich die Stadt in den kommenden Jahren rund 47.500 Euro kosten lassen. Gerne hätte die Verwaltung darüber in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirat Bergheim im Dezernat 16 informiert – doch die musste am vergangenen Dienstagabend wegen mangelnder Beteiligung sofort nach Eröffnung wieder beendet werden.

Mit sechs von 14 Mitgliedern war der Rat nicht beschlussfähig. "Ein Jammer, es standen doch so viele Anfragen von uns auf der Tagesordnung", kommentierte nicht nur Dagmar Winterer vom Stadtteilverein die Beschlussunfähigkeit. Zum Beispiel eben auch der Antrag der Grün-Alternativen Liste (GAL) und der Freien Wähler vom Juli 2021, in dem die Verwaltung beauftragt werden sollte, die Grünfläche neben dem Marriott Hotel "in einen akzeptablen Zustand" zu versetzen und ein Konzept zu entwickeln, das die Aufenthaltsqualität erhöht. Schließlich sei die Erweiterung des Hotels nicht mehr Gegenstand der Planung. "Also soll der Penta-Park für Bergheim-West ein Platz der Begegnung und Erholung werden", hieß es im Antrag.

Eine gesperrte Brücke steht nutzlos im Gestrüpp, Treppen gammeln vor sich hin – der Penta-Park wirkt unattraktiv. Foto: Philipp Rothe

Die Verwaltung hat nun mit der Informationsvorlage im Bezirksbeirat geliefert: Die Grünpflege soll intensiviert werden und die Aufenthaltsqualität will man durch die Wiederherstellung der Wege und durch die Installation von Sitzmöglichkeiten erhöhen. Zehn Bänke sollen es werden. Die Stadt rechnet für deren Aufstellung mit Kosten von rund 7500 Euro, die Mittel hierfür stünden im Haushalt 2022 für die Ausstattung von Grünanlagen zur Verfügung.

Perspektivisch, so heißt es, könnte auch die Teichanlage wieder saniert und in Betrieb genommen werden. "Das kann aber erst nach erfolgter Prüfung konkretisiert werden." Für eine Sanierung würden voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 40.000 Euro anfallen. Sie wären für den Doppelhaushalt 2023/24 anzumelden. Laut Vorlage wird die Grünpflege im Penta-Park grundsätzlich "erhaltend und aufbauend vorgenommen" und im laufenden Pflegebetrieb vier- bis fünfmal im Jahr durchgeführt. Hier handle es sich um Hecken- und Rasenschnitt plus Unkrautbekämpfung. Erhaltenswerte Gehölze sollen regelmäßig einen Pflegeschnitt erhalten und bei Bedarf zur optischen Aufwertung schonend versetzt werden.

Die jährlichen Folgekosten für den laufenden Pflegeunterhalt schätzt die Stadtverwaltung auf 15.000 Euro. Würde die Teichanlage saniert, kämen weitere 9000 Euro hinzu.

Die Vorlage der Stadt wird zur nächsten Beratung am 19. Januar im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vorgestellt, im Februar wird der Gemeinderat entscheiden.