Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Vangerowstraße führt am Thermalbad vorbei, grenzt an zwei Schulen und eine Kindertagesstätte und gilt als Verbindung von der Ernst-Waltz-Brücke in den Stadtteil Bergheim. Folglich baten Mitglieder des Bezirksbeirats Bergheim im Oktober 2021 die Stadtverwaltung um die Überprüfung, ob eine Fahrradstraße auf der Vangerowstraße zwischen Kirchstraße und Fehrentzstraße umsetzbar sei. Das wird nun genauer untersucht. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Dienstagabend in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung, die zum ersten Mal auch als "Hybrid-Veranstaltung" organisiert war.

Die Eignung der Straße im östlichen Bereich als Fahrradstraße sei zuletzt im Jahr 2019 geprüft worden, hieß es. Bei beidseitigem Parken und nach Abzug der Sicherheitstrennstreifen hätten danach aber nur noch 2,70 Meter für eine Fahrradstraße zur Verfügung gestanden. Damit sei das Mindestmaß von 3,50 Meter aber nicht erreicht.

"Eine Fahrradstraße in der Vangerowstraße kann also nur angeordnet werden, wenn auf einer Seite Parkplätze wegfallen würden", erklärte Mobilitätsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain als Sitzungsleiter. Eine Neuordnung sei damals aufgrund des hohen Parkdrucks durch Anlieger und Freibadbesucher als nicht realisierbar erachtet worden. Nun aber im Rahmen der Mobilitätswende sei man zu einer Neubewertung der Umstände bereit.

"Es sollte eine Umgestaltung mit Maßen sein, damit alle zu ihrem Recht kommen", so der Wunsch Schmidt-Lamontains. Eine "vertiefte Planung" gebe es aber noch nicht. Und: Nur unter der Voraussetzung, dass die Parkplätze auf einer Seite entfallen, könnte im Jahr 2023 eine Fahrradstraße realisiert werden.

Das war eine Ankündigung, die auf geteilte Zustimmung stieß. Mehrere Bezirksbeiräte erinnerten daran, dass Einrichtungen vor Ort wie Schwimmbad, Musikschule oder Volkshochschule auch auf Kurzzeitparkplätze angewiesen seien. Bezirksbeirat Jo-Hannes Bauer (GAL) brachte das Problem auf den Punkt: "Entscheidend ist doch, wo und wie viele Parkplätze wegfallen sollen, bevor man darüber konkret etwas sagen kann."