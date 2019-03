Von Luis Trunk de Flores

Heidelberg. Heidelberg gilt vielen als Geburtsstadt des Deutsch-Rap. Doch wie waren die ersten Jahre? Wie lernten sich die Pioniere der ersten Stunde kennen, und was erlebten sie in dieser Zeit? Über diese Fragen sprachen am vergangenen Sonntag in der Halle 02 die Erfinder und Urgesteine des deutschsprachigen Hip-Hop: Torch (Frederik Hahn), Toni L. (Toni Landomini) und die Stieber Twins (Martin und Christian Stieber). Die Künstler waren Gäste im Rahmen der Buchlesung "Könnt ihr uns hören - Eine Oral History des deutschen Rap" der Autoren Jan Wehn und David Bortot.

Ihre Geschichten ähneln sich. Sie beginnen auf der Hauptstraße der Altstadt, in Jugendzentren und auf Konzerten, sogenannten Jams. Die erste Berührung mit der Subkultur hatten sie mit Breakdance und Graffiti. So vernetzte man sich langsam, und eine erste Szene entstand. Torch sagt: "Das war eine Flucht aus dem Alltag. Einem, der einem vielleicht auch nicht genügte. Und plötzlich kannst du dich kreativ ausdrücken und jemand sein. Ich habe mich von Hip-Hop ernstgenommen gefühlt." Er und der zwei Jahre ältere Toni L. kannten sich bereits aus der Schule. Die "Stieber Twins" waren etwas jünger. Martin Stieber erinnert sich: "Wir liegen drei Jahre auseinander und haben aufgeschaut." Dann flachte der Breakdance-Trend wieder ab. Toni L.: "Aus diesen Ruinen, mit denen, die übrig blieben, entstand die erste echte deutschsprachige Hip-Hop-Kultur." Torch fügt dem nur hinzu: "Wir waren einige wenige Bekloppte."

Der Abend war geprägt von einer Wohnzimmeratmosphäre unter Freunden, bei gedimmten Licht und vielen unterhaltsamen Anekdoten der Künstler. Die etwa 60 interessierten Zuhörer, nahmen die Atmosphäre auf und amüsierten sich. Es wurde viel gelacht, als der gelernte Koch Toni L. unter anderem zum Besten gab, wie er auf Konzerten mit verbundenen Augen Gurken zerkleinerte und ins Publikum warf: "Da könnt ihr euch vorstellen, was damals los war. Das war Rock’n’Roll!"

Die vier waren sich einig, dass sie durch Hip-Hop viel fürs Leben gelernt haben. Martin Stieber erklärt: "Das Zentrale ist für mich das Collagieren - immer wieder etwas Neues aus dem Alten machen."

Ihr Habitus wirkte an dem Abend immer noch jung geblieben und doch blieb den Anwesenden die Eigenreflexion der Künstler nicht verborgen. Vieles von dem, was sie früher gemacht haben, sei einfach so entstanden - aus dem Moment, vieles unbewusst. Womöglich ist Torch auch deshalb eine treibende Kraft, die Szene mit der Wissenschaft zusammenzubringen, um das Phänomen Hip-Hop zu erforschen. "Das ist mein neues Spielfeld", sagt er. Veranstaltungen wie diese Lesung seien Übersetzungsarbeiten, um Verständnis zu schaffen. An der Universität Hongkong sei ein Symposium geplant: "Sogar in Japan ist man sich über die Bedeutung von Hip-Hop bewusst. Es braucht Geduld, aber langsam tut sich auch etwas in Deutschland", erklärt der Erfinder des Deutschrap.