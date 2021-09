Von Julia Schulte

Heidelberg. Kann Wissenschaft Spaß machen? Aber klar, sagen die Initiatoren des "Science Pub Quiz" und liefern dafür regelmäßig den Beweis. Einmal im Monat veranstalten Lisa Ringena, Dennis Schulz und Nikolas Liebster – alle Doktoranden beziehungsweise Postdoktoranden der Physik – das Quiz im Café Leitstelle und bringen dabei in gemütlicher Atmosphäre den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Wissen auf verschiedenen Gebieten näher.

Nach der Corona-Pause, in der das Quiz online stattfand, und der anschließenden Sommerpause ging es am Mittwochabend erstmals in Präsenz wieder los – und zwar mit einer Sonderausgabe. Denn das Science-Quiz-Team wurde von Özge Efendi und Tobias Hofmann von Colab unterstützt, einem Verein, der sich der Wissenschaftskommunikation verschrieben hat. Das Colab-Team war extra aus Kassel angereist und hatte wissenschaftliche Spiele im Gepäck, die die Teilnehmer neben den Quiz-Fragen lösen mussten.

Ringena organisiert das Science Pub Quiz seit 2019 gemeinsam mit ihren Mitstreitern und erklärt, dass ihre Motivation dahinter sei, dass Leute in ungezwungener Atmosphäre über wissenschaftliche Fragen diskutieren und ganz nebenbei auch noch Wissen erwerben. Der Atomphysikerin ist es dabei besonders wichtig, dass jeder die Fragen beantworten kann – auch ohne Vorwissen auf dem Gebiet mitzubringen. Liebster ergänzt: "Es ist einfach cool, Menschen die Möglichkeit zu geben, im Alltag über Wissenschaft nachzudenken." Diesen Prozess würden sie mit witzigen Fragen anstoßen, um so Stoff, den die Teilnehmer möglicherweise aus dem Unterricht kennen, greifbar zu machen.

Und das Konzept kommt an: Neun Teams mit drei bis neun Mitgliedern traten am Mittwoch gegeneinander an, um sich den Fragen und Herausforderungen der Wissenschaftler zu stellen. Mit dabei war auch Daniel Györi. Er habe noch keine Ausgabe des Science Pub Quiz verpasst und sei generell ein "Quizgänger", erzählt er. Beim Science Quiz sei die Konkurrenz besonders hart, so der Physikstudent, der mit seinem Team "Die Hotten Sprotten" antrat.

Los ging der Abend mit der regulären Quizrunde. Die Fragen denkt sich das Quiz-Team selbst aus und ist dafür vor allem auf Wikipedia unterwegs, wo sich die unterschiedlichsten Themen entdecken lassen, wie Liebster erzählt. Nach einem zarten Einstieg ("Welche europäischen Länder haben kein Rot in der Flagge?") wurde es dann kniffliger und die Teams mussten sich überlegen, ob mehr Karls in Karlsruhe oder mehr Ludwigs in Ludwigshafen leben und wie lang eine Flaschenpost von Heidelberg in die Nordsee braucht. Auch künstlerisch mussten sich die Teams betätigen und einen Purpurbär zeichnen – und dabei erstmal darauf kommen, dass es sich um einen Schmetterling handelt. Pro Frage bekamen die Teams fünf Minuten Zeit, um über die Lösung zu diskutieren und sich auf eine Antwort zu einigen.

In der zweiten Runde war das Colab-Team mit den Wissenschaftsspielen dran und die Teilnehmer mussten etwa eine stabile Brücke aus Holzstäbchen und Papier über zwei Bierkästen bauen und einen Papierflieger konstruieren, der möglichst weit fliegt. Die beiden Siegerteams aus den zwei Runden traten dann im "kuriosen Finale" gegeneinander an, in dem sie einen Parcours mit fünf Herausforderungen bewältigen mussten. Der Preis war – wie immer – "außergewöhnlich unnütz", diesmal in Form einer vergoldeten Mikroskop-Statue. Mit nach Hause nahmen ihn am Ende tatsächlich die "Hotten Sprotten", die schon ankündigten, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein.

Info: Das Science Pub Quiz findet einmal im Monat im Café Leitstelle, Emil-Maier-Straße 16, statt, das nächste Mal am 20. Oktober. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist unter www.scipubquiz.de erforderlich.