Von Lennart Schiek

Heidelberg. Das Iqbalufer in Bergheim, einer der städtischen "Neckarorte", ist seit diesem Frühjahr um eine Attraktion reicher: Jedes Wochenende steht dort ein Klavier für spontane Klimpereinlagen bereit. Verantwortlich dafür ist Roman Aladar, der samstags und sonntags zwischen 10 und 17 Uhr klassischen Cappuccino oder äthiopischen Espresso aus seinem Kaffeemobil anbietet. In den Kofferraum seines mit Graffiti besprühten Transporters mit der Aufschrift "Café-Rad" hat der Kaffeeliebhaber eine Siebträgermaschine eingebaut.

Mit dem Aufbau des Außencafés erwacht der Uferabschnitt zu neuem Leben. Besucher kommen miteinander ins Gespräch oder bleiben stehen für einen herzlichen Wortwechsel mit Aladar, der über sich selbst sagt, "der geborene Gastgeber" zu sein. Das Klavier, das er in Zusammenarbeit mit dem Klavierbauer Waldemar Lutz aus Mannheim organisiert hat, sorgt für stimmungsvolle musikalische Untermalung: Immer wieder setzen sich Besucher an das Instrument, eine geübte Passantin gibt ein regelrechtes Konzert und auch ein kleines Mädchen macht auf dem Schoß der Mutter ihre ersten musikalischen Gehversuche. Zwischendurch greift Roman Aladar auch selbst in die Tasten.

Der Ludwigshafener hat sich seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Schon seit elf Jahren verdient er als fahrender Kaffee-Sommelier seinen Lebensunterhalt. In dieser Zeit hat er sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Inzwischen ist er in Sachen Kaffeebohnen ein echter Experte geworden; als nächsten Schritt möchte er in einem Kurs das Rösten erlernen.

In Zukunft soll das Projekt am Ufer weiter ausgebaut werden. Auf dem Dach des mobilen Cafés soll eine Holzbühne für kleine Darbietungen entstehen. "Wir wollen das Ufer für die Anwohner und für ganz Heidelberg attraktiv und nutzbar machen", sagt Nils Herbstrieth, einer der Vorsitzenden des Vereins "Neckarorte". Mit dem Erfolg des Standorts ist Herbstrieth zufrieden. Bisher waren die Nutzungsmöglichkeiten hier beschränkt, denn durch ihre Berufstätigkeit sind die Organisatoren selbst meist nicht vor Ort. Umso schöner sei es, dass nun regelmäßig jemand am Iqbalufer nach dem Rechten sehe und es bewirtschafte. So komme der Betrieb des Cafés allen Beteiligten zugute, freut sich Herbstrieth: "Eine Win-Win-Situation."

Bis 2016 war die weitläufige Wiese am Iqbalufer ungenutzt. Dann sah der Verein "Neckarorte" ihr Potenzial. In den Folgejahren investierte man Zeit und Geld, um aus Holzpaletten Sitzgelegenheiten zu bauen. Schon von Weitem deutet nun eine große Leuchtboje auf den Erholungsort hin, die in der Nacht in hellem Licht erstrahlt. Seit diesem Frühjahr zieren außerdem zwei Hochbeete die Wiese, welche die Betreiber direkt aus dem angrenzenden Neckar bewässern können.