Heidelberg. (dpa/lsw) Die Polizei hat am Wochenende eine Party von Jugendlichen in einem Hotel und ein Glühwein-Happening in Rohrbach aufgelöst. Das teilen die Beamten mit.

> "Glühwein-Happening" lockte 200 Gäste an: Alle verfügbaren Polizeikräfte mussten am späten Samstagnachmittag eingesetzt werden, um "Glühwein-Happenings" in Heidelberg aufzulösen. Während an Verkaufsstellen in der Altstadt und am Römerkreis teilweise bis zu 20 Personen in Kleingruppen zusammenstanden, ihren gekauften Glühwein sofort konsumierten und dabei teilweise gegen die Abstandregeln verstießen, brachen im Ortskern von Rohrbach alle Dämme.

Bis zu 200 Personen wurden kurz vor 17 Uhr in der Rathausstraße und der angrenzenden Herrenwiesenstraße gezählt. Diese konsumierten anlässlich des von vier Gaststätten durchgeführten "Glühweinspaziergangs" ihre dort erworbenen Getränke und Speisen auf der Straße. Statt eines Spaziergangs standen die Glühweintrinkenden dicht gedrängt. Die Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz wurde in fast allen Fällen nicht eingehalten.

Insgesamt elf Streifen waren notwendig, um die Situation im Ortskern von Rohrbach zu entflechten. Die Identitäten von rund 70 Personen wurden festgestellt. Gegen sie werden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Ob auch die Verantwortlichen der Gaststätten, die im Vorfeld den "Glühweinspaziergang" offensiv beworben haben, mit einem Bußgeld rechnen müssen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg war auch vor Ort und beendete den Verkauf gegen 18 Uhr.

"Wer in Zeiten von hohen Infektionszahlen glühweinselig dicht zusammensteht, ohne die Corona-Regeln zu beachten, gefährdet sich und vor allem auch andere", zeigt sich Polizeipräsident Andreas Stenger verständnislos. "Dieses Verhalten ist unsolidarisch und absolut nicht hinnehmbar. Die Verstöße werden konsequent geahndet und ein Bußgeld zur Folge haben."

Das Polizeipräsidium Mannheim wird den auch für Sonntag geplanten zweiten "Glühweinspaziergang" in Rohrbach im Auge behalten und bei auch nur annähernd aufkeimenden Verstößen konsequent einschreiten.

> Party von Jugendlichen aufgelöst: Nach der Beschwerde einer Nachbarin wegen Lärms habe die Polizei in einem Hotelzimmer in der Weststadt sieben Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren aufgefunden, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Die Jugendlichen kamen demnach aus sechs verschiedenen Haushalten und hatten sich in der Nacht zu Samstag in dem Hotel eingemietet, um zu feiern.

Mindestens drei weitere Teilnehmer der Party sind den Angaben nach noch vor Eintreffen der Polizisten aus einem Fenster geklettert und geflüchtet. Im Zimmer entdeckte die Polizei eine Vielzahl alkoholischer Getränke. Die Beamten lösten die Feier auf und stellten die Personalien der Jugendlichen fest, zum Teil wurden sie daraufhin von ihren Eltern abgeholt. Sie wurden wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch gegen den Hotelbetreiber laufen Ermittlungen, inwiefern er die Feier bewusst ermöglicht hat.

Hotels und Gasthöfe dürfen aufgrund der Corona-Verordnung des Landes nur für geschäftliche Zwecke oder etwa für Besuche von Angehörigen in Kliniken Übernachtungen anbieten. Jegliche touristischen Übernachtungsangebote sind derzeit verboten.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 13.42 Uhr