Heidelberg. (RNZ) Die Beratungsstellen bei Gewalt sind auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie per Telefon und E-Mail für Hilfesuchende erreichbar. In Gefahrensituationen ist die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu erreichen.

> Das Frauenhaus ist rund um die Uhr unter Telefon 06221 / 831282 erreichbar.

> Die Fraueninterventionsstelle bietet telefonische Beratungen montags, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr unter Telefon 06221 / 750135 oder per E-Mail an info@interventionsstelle-heidelberg.de.

> Der Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen ist montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 06221 / 183643 erreichbar. Außerhalb der Sprechzeiten kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder eine E-Mail geschrieben werden an info@frauennotruf-heidelberg.de.

> Die Beratungsstelle "Anna" für Menschen in der Prostitution ist erreichbar per Telefon und per WhatsApp unter Telefon: 06221 / 537533, 06221 / 537525 oder 0179 / 7268185 sowie per E-Mail an anna@dwhd.de.

> Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist rund um die Uhr kostenlos und in 17 Sprachen erreichbar. Dort erhält man an allen Wochen- und Feiertagen eine erste Akutberatung und wird weiter an die örtlichen Beratungsstellen verwiesen. Telefon 08000 / 116016.

> Die Männerinterventionsstelle bietet unter Telefon 06221 / 600101, der Männernotruf unter Telefon 06221 / 6516767 (Mobil 0179 / 4883084, E-Mail info@fairman.org) Hilfe und telefonische Beratung.

> Mitglieder der LSBTTIQ-Community, die von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen sind, berät der Verein Plus unter Telefon 0621 / 3362110 oder per E-Mail an team@plus-mannheim.de.