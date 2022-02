Bernd Müller räumt sein Büro aus. Der langjährige Leiter des Amtes Mannheim und Heidelberg von Vermögen und Bau Baden-Württemberg hält einen Stein mit aufgeklebten Hühnern in der Hand. Dieses Abschiedsgeschenk soll an das Gewann Hühnerstein erinnern, das im Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld eine so wichtige Rolle spielt. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Bernd Müller ist ein Mann, der auch mal dorthin geht, wo es wehtut. Wenn er in Wieblingen für eine "Fünfte Neckarquerung" in Heidelberg kämpft, mit Argumenten und Stadtplänen nur so um sich wirft, während Hunderte im Saal eine Brücke über ihren Altneckar vehement ablehnen. Etliche Schlachten dieser Art hat er geschlagen, wenn es um die Erweiterung der Wissenschaft im Neuenheimer Feld ging, für das Baurecht der Universität im Gewann Hühnerstein, aber auch für ein modernes Besucherzentrum am Heidelberger Schloss, das viele am Anfang als "Klotz" bezeichneten. Pointiert, geistreich und mit unglaublich viel Detailwissen setzte sich Müller stets für die Interessen des Landes, seiner Behörden, Institutionen und Hochschulen ein – und für gute, zeitgemäße Architektur. Nun geht der Leiter der Behörde "Vermögen und Bau Baden-Württemberg", Amt Mannheim und Heidelberg, der zugleich Leiter des Universitätsbauamts ist, in den Ruhestand. Am 28. Februar, einen Tag nach seinem 68. Geburtstag.

Hintergrund Die Liste der herausragenden Projekte von Bernd Müller, der vor 38 Jahren beim Universitätsbauamt seine Karriere begann und 2010 das Amt Mannheim der Behörde "Vermögen und Baden-Württemberg" als Leiter übernahm, könnte ganze Bände füllen. Zum 1. Juli fusionierte dieses Amt mit dem Universitätsbauamt Heidelberg und heißt seither "Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim [+] Lesen Sie mehr Die Liste der herausragenden Projekte von Bernd Müller, der vor 38 Jahren beim Universitätsbauamt seine Karriere begann und 2010 das Amt Mannheim der Behörde "Vermögen und Baden-Württemberg" als Leiter übernahm, könnte ganze Bände füllen. Zum 1. Juli fusionierte dieses Amt mit dem Universitätsbauamt Heidelberg und heißt seither "Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim Heidelberg." Projekte in Heidelberg Gesamtsanierung und Neuordnung Altklinikum Bergheim, Neubau und Sanierung Orthopädie, Neubau Sporthallenkomplex Universität Heidelberg, Otto-Meyerhof-Zentrum, Bioquant, Medizinische Universitätsklinik, Nato-Hauptquartier, Besucherzentrum Schloss, Justizzentrum, Sanierung Campbell Barracks für die Kriminalpolizei, Sanierungen am Schloss, Neubau Chirurgie, CATS Altklinikum Bergheim, Chemische Institute, Sanierung Kopfklinik, Alte Chirurgie, Sanierungen im Theoretikum, Sanierung Universitätsbibliothek, Masterplan Neuenheimer Feld. Projekte in Mannheim Zentrum für medizinische Forschung am Klinikum, Forschungs- und Institutsgebäude B6, Business School Mannheim, Sanierung Westflügel Schloss, Neubau Rechenzentrum der Universität, Sanierung Mensa der Universität, Sanierung Ehrenhof Schloss Mannheim und des Finanzamts Mannheim, Neubauten und Sanierung Justizvollzugsanstalt Mannheim, Aufstockung und Sanierung Polizeipräsidium. Projekte andernorts Umbau Justizakademie Schwetzingen, Neu- und Erweiterungsbau der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel, Neubau Wirtschaftsgebäude der Bundeswehr in Kundus/Afghanistan, Hubschrauberhangar der Bundeswehr in Niederstetten.

Von den Schlössern Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim bis zu den Polizeigebäuden, den Finanzämtern und der Justiz ist Müllers Behörde mit mehr als 240 Beschäftigten für die Bauten und Liegenschaften im Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg und Mannheim zuständig (siehe Kasten unten). Offene Baustellen gäbe es noch genug: die Ausarbeitung des Masterplans für das Neuenheimer Feld, der Bau eines Ankunftszentrums im neuen Stadtteil Patrick-Henry-Village.

Herr Müller, hätte es Sie nicht gereizt, das noch zu Ende zu bringen?

Natürlich sind das reizvolle Projekte. Aber irgendetwas wird immer gebaut. Ich muss aber jetzt nicht noch die vierte Klinik bauen und das fünfte Laborgebäude. Irgendwann ist auch mal gut. Ich hätte noch bis 70 weitermachen können. Aber ich habe schon drei Mal verlängert und es macht mir immer noch Spaß. Es ist der richtige Zeitpunkt, um zu gehen. Die neue Chirurgie ist bezogen und die neue Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Brüssel ist auch fertig. Das wollte ich auf jeden Fall noch zu Ende bringen – und das habe ich geschafft.

In der Ecke des Amtsleiterbüros stehen schon gepackte Kartons und allerhand Sammelsurium. Darunter auch ein mannshoher Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt in Dubai. Müller hat ihn einem Reisebüro in seinem Heimatstadtteil Weststadt abgeschwatzt. Besonders erfreut ist der Behördenleiter aber über einen anderen Gegenstand, den er mit in den Ruhestand nehmen wird. "Schauen Sie, was ich heute bei meiner letzten Sitzung im Steuerkreis Masterplan Neuenheimer Feld zum Abschied bekommen habe." Er läuft zu seinem Schreibtisch und bringt einen faustgroßen Stein mit. Gabriela Bloem, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung und Statistik, hat ihn mit kleinen Spielzeug-Hühnern beklebt. Über diese Art von Humor kann Müller herzhaft lachen. Jetzt hat er seinen eigenen Hühnerstein. Die Diskussion um dieses Gewann im Handschuhsheimer Feld begleitet Müller schon seit Jahrzehnten. Überhaupt war in den letzten vier Jahren eines seiner zentralen Themen der Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld. Nun liegen zwei sehr ähnliche Entwürfe von den Planungsteams Astoc und Höger vor. Mit einem nachverdichteten Campus, weshalb der Hühnerstein vorerst nicht bebaut werden muss, und einem Straßenbahnring als zentralen Elementen.

Sind Sie enttäuscht, dass nun nach all diesen Diskussionen nur diese Kompromisslösung herausgekommen ist? Und hören Sie deshalb auf, nach dem Motto: "Macht Euren Kram alleine"?

Nein, so schwarz sehe ich das nicht. Man muss doch sehen, dass wir im Verhältnis zwischen Stadt und Uni im Jahr 2016 auf dem Tiefpunkt waren – nachdem der Verwaltungsgerichtshof die Straßenbahn-Pläne gestoppt hatte. Bei allen inhaltlichen Differenzen hat der Masterplanprozess zur Befriedung beigetragen.

Und was haben Sie gedacht, nachdem die Pläne von Astoc und Höger auf einmal so identisch ausgesehen haben?

Wir waren erst einmal überrascht. Es hatte fast so ausgesehen, als ob sie voneinander abgeschrieben hätten. Die beiden Teams haben aber völlig unabhängig voneinander gearbeitet. Und dann haben wir gedacht, wenn beide sehr ähnliche Vorschläge haben, wird das wohl die Lösung sein.

Was ist ihr Anspruch für die Synthese, die nun aus den beiden Entwürfen entstehen soll?

Der Masterplan sollte auch in 30 Jahren noch Bestand haben. Dann sollen die Leute sagen: "Schön ist es hier." Und nicht: "Wo sind wir denn hier gelandet."

Die Liebe zum Bauen wurde Bernd Müller in die Wiege gelegt. Sein Vater und sein Großvater betrieben eine Bauschlosserei in Wieblingen. Und schon als Grundschüler hat Müller die beiden bei der Arbeit begleitet.

Was haben Sie damals gelernt?

Dass man auf der Baustelle den richtigen Ton treffen muss, wenn man ernst genommen werden will. Als erste Lektion hat mir mein Vater beigebracht, dass man nie die Hände in die Hosentasche steckt. Und wenn um elf Uhr der Mann im weißen Hemd kommt, sollte ich am besten einen Hammer in die Hand nehmen. Schon damals, als Schüler, wollte ich der Mann im weißen Hemd werden. Es war der Architekt.

Was ist für Sie das Reizvolle an diesem Beruf?

Dieses breite Spektrum. In unserem Job gibt es zwei Extreme: den Bautiger, der fast nur auf der Baustelle ist, und der reine Theoretiker, der redet und bestenfalls zeichnet. Die Kunst ist, sich mit beiden unterhalten zu können und das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Noch heute fahre ich auf Baustellen, wenn mir nach endlosen Diskussionen in einer Planungsrunde schier der Kopf platzt. Wenn dann der Polier auf mich zukommt und sich freut, dass ich wieder da bin, dann erdet mich das.

Und warum sind Sie in den Staatsdienst eingetreten und nicht freier Architekt geblieben?

Weil mich diese öffentlichen Gebäude interessieren, die jeden von uns und unsere Umwelt prägen. Sie so zu gestalten, dass sich Menschen jahrzehntelang daran erfreuen können, ist eine hohe Verantwortung. Und diese Aufgabe hat mich gereizt.

Qualitätsvolle Architektur ist Bernd Müller sehr wichtig. Dies wird während des zweistündigen Gesprächs immer wieder deutlich. Deshalb hat er auch die Heidelberger Schlossgespräche initiiert, direkt nachdem er 2010 Amtsleiter geworden war. Die bekanntesten Architekten der Welt waren schon dort – von Gottfried Böhm bis Daniel Libeskind.

Welcher Moment bei den Schlossgesprächen hat Sie besonders beeindruckt?

Als Daniel Libeskind berichtet hat, wie er mit anderen Architekten erstmals am "Ground Zero" war. Er war der Einzige, der damals das Angebot wahrgenommen hatte, in die Baugrube hinabzusteigen. Und als er mit seinen Händen die Wände berührte, das Fundament, auf dem einst die Zwillingstürme des World Trade Centers standen, wusste er, dass an diesem Ort, wo so viele Menschen gestorben sind, nie wieder ein Gebäude stehen darf. Das ist es doch, worum es in der Architektur geht, um Visionen, den physischen und psychischen Kontext eines Ortes zu erkennen, nicht nur um Steine.

Worauf kam es Ihnen bei ihren Landesgebäuden an?

Dass sie nachhaltig sind. Und angemessen. Ein Universitätsgebäude muss eine gewisse Würde haben, eine Ausstrahlung. Das fängt schon bei den Materialien und der Farbgebung an. Und auch ein Justizgebäude darf kein Billigheimer sein. Schließlich ist es ein Ort, der eine wichtige Rolle spielt. Dass man nicht am falschen Ende sparen sollte, zeigt zum Beispiel die 1987 erbaute Kopfklinik. Die ist heute noch gut. Da liegen zum Teil noch heute die Teppichböden von damals.

Was war Ihr größtes Projekt: die neue Chirurgie?

Sie war sicher eines der größten, hat 220 Millionen Euro gekostet. Derzeit haben wir aber sechs bis sieben Projekte über 100 Millionen Euro in Bearbeitung. Unter anderem das Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village. Das wird sehr spannend. Denn das sollen ja nicht nur Wohnungen werden, dort zieht ja auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein. Zugleich wollen wir einen Ort schaffen, der den Neuankömmlingen die Angst nimmt, ihnen Geborgenheit gibt. So etwas gibt es bislang noch nicht. Das ist die einmalige Chance, etwas Neues zu machen.

Kaum einer hat sich mit der Heidelberger Architekturgeschichte so auseinandergesetzt wie Bernd Müller. Fast zwei Jahrzehnte hat er am "Architekturführer Heidelberg Bauten um 1000 bis 2000" geschrieben, mehrere Ausstellungen dazu gemacht.

Man wundert sich, dass Sie bei ihrem arbeitsreichen Job noch Zeit für einen Architekturführer fanden.

(lacht) Ja, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Mein Architekturprofessor sagte zu mir, als ich mich beim Land beworben hatte: "Jetzt haben wir Sie zum Wissenschaftler ausgebildet und nun wollen Sie zum Staat, da verkümmern Sie doch. Sie müssen nebenher etwas anderes machen." Doch im Universitätsbauamt war ich gleich eingespannt. Mein damaliger Chef sagte: "Ich brauche ihren Kopf, nicht ihren Griffel." Und so zog sich das Projekt mit dem Architekturführer etwas in die Länge. Ich habe den Leitz-Ordner mit nach Italien genommen und daran gearbeitet, wenn wir mit den Kindern im Urlaub waren.

Aber hat es trotzdem Spaß gemacht?

Und wie. Ich war auch in den Villen, und die Leute, die dort wohnen, häufig Witwen, haben mir ihre ganze Lebensgeschichte und die Geschichte ihrer Häuser erzählt. Da habe ich sehr viel gelernt, es hat aber auch sehr viel Zeit gekostet.

Planen Sie eine Neuauflage?

Ich kann mir das schon vorstellen. Zunächst einmal wollen wir aber unseren zweiten Band der "Heidelberger Schlossgespräche" herausbringen. Bisher liefen diese Projekte alle am Wochenende und abends. Der Architekturführer läuft ja nicht weg.

Wie sehen Ihre letzten Arbeitstage aus? Kommt jetzt die große Abschiedstour?

Ich habe schon 100 bis 200 Abschiedsbriefe geschrieben, treffe mich mit den Rektoren der Hochschulen, den Bürgermeistern, den Polizei- und Gerichtspräsidenten. Mit allen, mit denen ich die letzten Jahre so eng zusammengearbeitet habe.

Und dann geht es auf Weltreise?

(lacht) Jetzt erst einmal nicht. Wir waren auf La Palma, als der Vulkan Cumbre Vieja ausbrach, meine Frau, mein Sohn und ich. Nur mit den Sachen, die wir am Leib trugen, sind wir zu dem Stadion gefahren, das als Sammelpunkt diente. Wir konnten nicht mehr zurück zum angemieteten Ferienhaus. Obwohl der Vulkan nur zwei Kilometer entfernt war, ist das Haus aber verschont geblieben. Etwa drei Monate später haben wir unsere Sachen, die wir dort zurücklassen mussten, wiederbekommen. Mir tun die Menschen dort leid, die alles verloren haben. Der Ausbruch war faszinierend, aber auch sehr furchteinflößend. Das ist jetzt erst einmal genug Abenteuer. Ich kümmere mich lieber um unseren Garten in der Weststadt. Das ist ja das Schöne, dass bald der Frühling beginnt.