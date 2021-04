Heidelberg. (jul) Die Bahnen, die künftig nicht auf dem Gelände des Betriebshofs der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) am Altstandort in Bergheim unterkommen, sollen entweder dezentral in Rohrbach-Süd oder in Wieblingen parken – so weit die Pläne von Stadt und RNV. Nun meldeten sich in dieser Angelegenheit zwei besorgte Leser unserer Zeitung bei der Redaktion. Obwohl der Gemeinderat noch gar nicht endgültig entschieden habe, wie es mit dem Betriebshof weitergehe, seien im Bereich Soldatenweg Bauarbeiten im Gange. "Was geht dort vor sich?", will das Ehepaar also wissen.

Eine Sprecherin des Rathauses beruhigt: Die Arbeiten dienten nicht dem Ziel, dezentrale Abstellflächen zu errichten. Die RNV richte dort ihr Lager für Arbeiten während der Pfingstferien ein, heißt es weiter bei der Stadt. Die RNV erklärt auf Nachfrage, dass auf der Strecke der Linien 23 und 24 eine Gleiserneuerung zwischen den Straßenbahnhaltestellen Ortenauer Straße und Rohrbach-Süd geplant sei. Die Arbeiten dienten dazu, "auch weiterhin einen sicheren und leistungsfähigen Straßenbahnbetrieb zu gewährleisten".

Die Materialien würden bei der Wendeplatte an der Haltestelle Rohrbach-Süd gelagert und teilweise zusammengesetzt. Über Straßensperrungen wolle man rechtzeitig informieren.