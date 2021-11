Heidelberg. (dns) Wer zu Fuß oder mit dem Rad an der Römerstraße unterwegs ist, steht seit einigen Wochen in der Nähe des Tegut-Marktes plötzlich vor einer weiß-roten Barke, die den Weg versperrt. Aufgrund einer Baustelle ist der Gehweg dort seit einer Weile komplett gesperrt, während für den Autoverkehr zwei Spuren frei sind. Das ärgert nicht nur Stadtteilbewohner und den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Heidelberg (ADFC), sondern ist in dieser Form auch nicht genehmigt, wie die Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage mitteilt.

Ursprünglich waren sowohl der Gehweg als auch eine Kfz-Spur dicht, weil der Bauträger dort an der Stromversorgung arbeitete. Das war so auch mit der Stadt abgesprochen. Doch die Arbeiten sollten eigentlich längst erledigt sein, allerdings fehlen noch die Kabel. Deshalb habe die Firma eine Grube auf dem Gehweg offen gelassen – dessen weitere Sperrung jedoch erst beantragt, als die Verwaltung nach der RNZ-Anfrage nachbohrte. "Auf unsere Nachfrage hin hat die Baufirma diese Woche allerdings eine Verlängerung bis 30. November beantragt", erklärt eine Sprecherin.

Deshalb sei es der Stadt auch nicht möglich gewesen, eine der beiden Autospuren vorübergehend für den Rad- und Fußverkehr freizugeben, wie dies an der Ernst-Walz-Brücke vorgesehen ist. Denn bei der ursprünglichen Genehmigung der Sperrung sei ja nicht absehbar gewesen, dass irgendwann zwar zwei Fahrspuren frei sind, aber der Gehweg gesperrt bleibt. Ob eine solche Umwidmung für die nächsten Wochen noch erfolgt, sagte die Stadt nicht.

Beim ADFC sorgt eine solche Verkehrsführung für Frust. "In Heidelberg ist leider das Baustellenmanagement trotz unserer zahlreichen Interventionen manchmal noch unzureichend. Zu oft wird durch die Baufirmen nur an die motorisierten Verkehrsteilnehmer bei Umleitungen gedacht, ohne dass dies ausreichend von der Stadt kontrolliert wird", erklären die Vorstände Norbert Schön und Bernhard Pirch-Rieseberg. Zwar seien Fortschritte erkennbar, weil "mehr Radfahrende ihre Sicherheit und Rechte einfordern und weil es bei der Stadt fahrradfreundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt". Als positive Beispiele nennen Schön und Pirch-Rieseberg etwa die Baustelle in der Speyerer Straße oder eben die Ernst-Walz-Brücke. Aber: "Leider ist das nicht bei allen Bauvorhaben so umgesetzt."

Die Vollsperrung für den Fuß- und Radverkehr in der Römerstraße behindere den Verkehrsfluss völlig unnötig: "Die Anlage einer geschützten Fuß-/Radspur auf der Länge der Baustelle wäre hier meines Erachtens möglich", so Schön. "Dies hätte spätestens passieren müssen, nachdem die Spurverengung von zwei auf eine Kfz-Spur überflüssig wurde." Alternativ hätte das Verkehrsamt zumindest die Geschwindigkeit auf "Tempo 30" reduzieren müssen. Dass beides mit Verweis auf die fehlende Genehmigung nicht erfolgt sei, "kann man nur als Armutszeugnis des Amtes deuten".