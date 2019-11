Der umgestürzte Weihnachtsbaum am Gadamerplatz gestern Vormittag. Foto: Duerr

Heidelberg. (ani) Aufregung in der Bahnstadt: In der Nacht zum Donnerstag ist am Gadamerplatz die große Tanne umgestürzt, die das Landschafts- und Forstamt zuvor für die Weihnachtszeit aufgestellt hatte.

„Der Baum war – unserer Meinung nach – nicht professionell gesichert und es war nur eine Frage der Zeit, dass er umfällt“, schrieb Alisa Duerr aus der Bahnstadt.

Auf Nachfrage erklärte ein Stadtsprecher, was den Baum zum Umsturz brachte: „Der Baum ist wegen starker Windböen in der Nacht zum Donnerstag aus seiner Halterung gebrochen.“ Diese seien bis zu 90 Stundenkilometer stark gewesen – zu viel für die Tanne.

Der Stadtsprecher versichert auch, dass der Weihnachtsbaum fachmännisch in seine Halterung eingespannt worden sei. Um starkem Wind vorwegzugreifen, hat das Landschafts- und Forstamt den umgestürzten Baum nun um einige Meter gekürzt, sodass er nicht mehr so anfällig ist für etwaige Böen.