Das ehemalige Bauhaus-Gebäude ist bald Geschichte. Am Montag beginnen die Abrissarbeiten, sie sollen rund drei Monate in Anspruch nehmen. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (RNZ) Am Montag beginnen die Abrissarbeiten auf dem Areal des ehemaligen Bauhauses in der Weststadt. In drei Monaten sollen die oberirdischen Abrissarbeiten beendet sein, wie die Firma "Diringer & Scheidel" mitteilt. Das Abbruch-Unternehmen "SER" aus Heilbronn will sowohl den Geräuschpegel als auch die Staub- und Schmutz-Entwicklung so gering wie möglich halten.

Dem Flachdach wird zuerst zu Leibe gerückt. Dessen Rückbau wird einige Tage in Anspruch nehmen. Die erwarteten Emissionen sollten laut dem Bauunternehmen den Geräusch-Pegel des Straßenverkehrs auf der Kurfürsten-Anlage nicht überschreiten. Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der "Diringer & Scheidel" Städtebau GmbH, die das Projekt an der Kurfürstenanlage realisiert, betont: "Wir versuchen, die Belastungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten."

Die Abrissarbeiten auf dem Bauhaus-Areal beginnen an der Zufahrt zum Parkhaus in der Landhausstraße gegenüber dem Landgericht. Eine Sperrung der Landhausstraße ist jedoch nicht notwendig, der Verkehrsfluss aus und in die Weststadt wird nicht unterbrochen. Der Abbruch der Gebäude erfolgt dann vom ehemaligen Busbahnhof aus, sodass das Hauptgebäude selbst so lange wie möglich als Lärmschutz in Richtung Weststadt dienen kann. Um die Zeit des Abbruchs möglichst kurz zu halten, arbeitet die Firma mit bis zu vier Großbaggern gleichzeitig.