Heidelberg. (RNZ/rl) Als Teil des Umbaus des Czernyrings in der Bahnstadt ist der Lückenschluss an der Czernybrücke fertiggestellt worden. Das teilte die Stadt Heidelberg am heutigen Donnerstag mit. Ab dem morgigen Freitag sind dann zwischen Czernybrücke und Wasserturm wieder zwei Spuren pro Fahrtrichtung benutzbar. Ebenso sind die dortigen Rad- und Gehwege fertig.

Als Nächstes folgen die Arbeiten im Bereich der Montpellierbrücke: Voraussichtlich Ende 2021 soll der Umbau der "Schere West" beginnen. Hierbei soll der Czernyring-"Unterflieger" westlich der Montpellierbrücke in beiden Richtungen befahrbar gemacht werden.

Auch der neue Czernyring-Gehweg entlang des künftigen Europaplatzes muss noch angelegt werden. Hiermit wird begonnen, sobald die Hochbauarbeiten auf den angrenzenden Baufeldern abgeschlossen sind, teilte die Stadt mit. Solange soll der Geh- und Radweg auf der Südseite des Czernyrings zwischen Grüner Meile und Einsteinstraße genutzt werden. Als letzter Abschnitt erfolge frühestens Ende 2022 der Umbau des Knotens Montpellierbrücke zwischen Gleisdreieck und Haltestelle Montpellierbrücke.