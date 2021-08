Heidelberg. (RNZ) Der bisher parteilose Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck ist der CDU Heidelberg beigetreten. Das teilte der Ortsverband der Partei mit. Vor fünf Jahren wurde Odszuck auf Vorschlag der CDU-Fraktion vom Gemeinderat mit großer Mehrheit zum Ersten Bürgermeister der Stadt Heidelberg gewählt. Ausschlaggebend für seinen Parteieintritt sei die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeinderatsfraktion. "Ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich mich bei meiner Arbeit und wichtigen kommunalpolitischen Projekten auf die CDU-Fraktion verlassen kann. Ich fühle mich in der Fraktion gut aufgehoben", so Odszuck. Der CDU-Beitritt sei für ihn der logische Schritt einer längeren Entwicklung.

CDU-Kreisvorsitzender Alexander Föhr und der Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion, Jan Gradel, nahmen von Odszuck persönlich die Beitrittserklärung entgegen. "Das ist ein tolles und wichtiges Signal", so Kreisvorsitzender Alexander Föhr. Odszuck werde wichtige Impulse für die Parteiarbeit leisten. Gradel sagte: "Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister konnten wir in den letzten Jahren viel bewegen."