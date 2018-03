Heidelberg. (pol/gun) In einem Studentenwohnheim in der Heidelberger Bahnstadt hat es am frühen Montagmorgen gleich mehrere Einbrüche gegeben. Dabei drangend Unbekannte in die Zimmer zweier Studentinnen ein, in einem Fall wurde die Bewohnerin vom Einbrecher sexuell belästigt.

Zunächst wachte nach Polizeiangaben eine 27-Jährige zwischen 3 und 4 Uhr auf, weil in ihrem Zimmer zwei fremde Männer standen. Einer von ihnen flüchtete nach Ansprache aus dem Raum. Der andere setzte sich auf ihr Bett und fing an zu onanieren.

Die 28-Jährige trat daraufhin nach den Mann, woraufhin er ebenfalls flüchtete. Er soll etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und leicht übergewichtig sein. Seine dunklen, kurzen und glatten Haare habe er an den Seiten kurzrasiert getragen. Außerdem sei er mit einer Jeans bekleidet gewesen. Den zweiten, zuerst getürmten Einbrecher beschrieb die Bewohnerin als 1,70 Meter groß, von normaler Statur und mit kurzen, hellen Haaren.

Gegen 5 Uhr drang auf demselben Stockwerk des Gebäudes in der Eppelheimer Straße ein Unbekannter in das Zimmer einer 22-Jährigen ein. Die junge Frau wachte auf und fing an zu schreien, sodass der Täter wieder im Flur verschwand. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Heidelberg unter Telefon 0621/1744444 zu melden.