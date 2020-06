An der Ecke Kleinschmidtstraße wird die Bahnhofstraße besonders häufig gequert. Foto: Rothe

Heidelberg-Weststadt. (bms) Allein die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde reicht nicht aus, um Fußgängern in der Bahnhofstraße überall eine sichere Querung zu ermöglichen. Das meinen Bezirksbeiräte in der Weststadt.

Sie wandten sich deshalb an die Stadt mit einer Anfrage, ob entlang der Straße nicht Zebrastreifen oder andere deutlich erkennbare Querungshilfen eingerichtet werden könnten. Das Ergebnis: Einen Fußgängerüberweg wird es nicht geben, bestimmte Bereiche sollen aber übersichtlicher gestaltet werden.

Darüber informierte die Stadtverwaltung in der jüngsten Beiratssitzung. Zusätzlich zu den Querungshilfen sollen auch die Sichtverhältnisse in den Einmündungen der Stichstraßen verbessert werden. Der Gemeindevollzugsdienst wird künftig seinen Blick vermehrt auf dort rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge richten, mittelfristig werden Poller oder ähnliche Einbauten in Erwägung gezogen.

Für zwei Bereiche entlang der Straße hat die Stadt aber jetzt schon punktuelle Sicherungen im Plan: Am Knoten Bahnhofstraße/Kleinschmidtstraße sollen beidseitig einzelne Erhebungen mit je einem Poller installiert werden. Damit will die Stadt das Überfahren des Mittelstreifens verhindern. Am östlichen Standort wird durch drei weitere Poller ein Parkplatz zugunsten der Sichtfelder für Fußgänger entfernt.

Auch das Überqueren im Bereich des Zollgebäudes am westlichen Ende der Bahnhofstraße soll sicherer werden. Hier wird durch den Einsatz von zwei Erhebungen und je einem Poller im Abstand von circa drei Metern ein Bereich geschaffen, in dem der Mittelstreifen von keiner Fahrtrichtung aus mehr überfahren werden kann. Außerdem werden an der südlichen Fahrbahnseite zwei Parkflächen durch Poller und Fahrrad-Lehnbügel ersetzt.